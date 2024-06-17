Demirciler bayramda işte bu sebeple kepenklerini açtı

Demirci ustası Hasan Karataş (54) da bu işi 40 yıldır yaptığını belirterek, "Kolay değil, bu sıcakta kelle ve paça ütme işi zordur. Burada hem insanlara hizmet ediyor hem de bu sayede ekonomik olarak kazanç elde ediyoruz. Yorucu fakat talep oldukça, insanlar istedikçe yapıyoruz." diye konuştu.