SON DAKİKA
Deliye dönecekler! Yunanistan '2 yıl' diyordu, Türkiye süresiz olarak ilan etti
Haber Merkezi

Deliye dönecekler! Yunanistan '2 yıl' diyordu, Türkiye süresiz olarak ilan etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Navtex ilanının Yunan basınında iddia edildiği gibi 2 yıllık olmadığını duyurdu.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Armoni Mızıkası Komutanlığı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

ge Denizi'nde ilan edilen NAVTEX'e ilişkin soru üzerine de şu yanıt verildi: "Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki uluslararası hukuka aykırı faaliyetlerine ilişkin teknik itiraz niteliğindeki seyir duyurularımız, Yunan basınında iddia edildiği gibi 2 yıllık olmayıp, süresiz olarak yayımlanmıştır.

Yayımladığımız NAVTEX'ler ile seyir emniyetini göz önüne alarak, Ege Denizi'ndeki kıta sahanlığını kapsayan seyir duyuruları ile deniz yetki alanları içerisinde kalan tüm araştırma faaliyetlerinin ülkemiz ile koordine edilmesi gerektiğini, Gayri Askeri Statüdeki Adaların (GASA) karasularını da içeren sahalarda seyir emniyetini tehlikeye düşürebilecek askeri faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin uluslararası antlaşmalara aykırı olduğunu vurguluyoruz.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin deniz yetki alanlarından kaynaklanan hak ve menfaatlerini yok sayan, tek taraflı faaliyet ve girişimleri uluslararası hukuk çerçevesinde etkisiz kılmaya devam edecektir."

Türkiye tarafından eğitilen Somali güvenlik güçlerinin, terörle mücadele faaliyetlerini kendi sorumlulukları çerçevesinde ve etkin bir şekilde icra ettiği belirtildi. MSB tarafından konuya ilişkin, "Somali'de konuşlu Somali-Türk Görev Kuvveti ile Hava Unsur Komutanlığımız askeri yardım, eğitim ve danışmanlık faaliyetleriyle Somali'nin terörle mücadele kapasitesinin geliştirilmesine katkı sunmayı sürdürmektedir." ifadesi kullanıldı.

