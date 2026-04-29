Bodrum’da kan donduran sapkınlık! Odalara gizli kamera kurup öz evlatlarına kabusu yaşattı Cihat Yaycı Türkiye'yi hedefe koyan 6 ülkeyi açıkladı! İçlerinde 'Türkler dostumuz' diyen ülke de var Tıkalı damarları açıyor! Dünyanın en güçlü antioksidan kaynağı nar damarları koruyabilir: Nar suyu içerseniz... Devlerin iş birliği savaş meydanlarından kasalara taştı! Bayraktar’dan sonra İtalya ile 100 milyon euroluk dev imza Bir kez deneyen vazgeçemiyor! Hem mutfakta hem banyoda kullanılıyor Restore edilen caminin duvar boşluğunda bulunan sır çözüldü: Ecdadın yüzlerce yıllık Mekke planı çıktı! Futbolda yeni dönem: Bu hareketi yapan kırmızı kart görecek! Dev banka, şubelerini kapatma kararı aldı! Müşteriler şimdiden kara kara düşünüyor İstanbul'un yanı başında arsası olanlar dikkat: Doğalgaz için binlerce alan kamulaştırılacak Altın ve dolar fiyatları ne olacak? Gözler FED kararına çevrildi
Fenerbahçe’de taraftarın sevgilisi geri dönüyor! Sadettin Saran’ın gizli hocası belli oldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fenerbahçe’de taraftarın sevgilisi geri dönüyor! Sadettin Saran’ın gizli hocası belli oldu

Fenerbahçe’de Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasının ardından camiayı heyecanlandıran bir iddia spor kulislerine bomba gibi düştü. Olağanüstü seçim kararı alan mevcut başkan Sadettin Saran’ın, taraftarın gönlünde taht kuran İsmail Kartal ile 1.5 yıllık prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü. Seçim sürecine gidilirken atılan bu stratejik adımın, Fenerbahçe’nin yeni sezondaki şampiyonluk yapılanmasının ilk ayağı olduğu konuşuluyor.

Foto - Fenerbahçe’de taraftarın sevgilisi geri dönüyor! Sadettin Saran’ın gizli hocası belli oldu

Fenerbahçe’de teknik direktör belirsizliğiyle ilgili dikkat çeken gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulüpte hem teknik heyetle yollar ayrıldı hem de seçim kararı alındı. Galatasaray derbisinin ardından Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco ile yollar ayrıldı. Yönetim, sezonun bitimine kısa süre kala radikal bir karar alarak yeni bir sürecin kapısını araladı.

Foto - Fenerbahçe’de taraftarın sevgilisi geri dönüyor! Sadettin Saran’ın gizli hocası belli oldu

Başkan Sadettin Saran, kulübün 6-7 Haziran tarihlerinde olağanüstü seçime gideceğini açıkladı. Saran’ın bu seçimde aday olmayacağını duyurması, camiada yeni bir dönemin başlayacağı şeklinde yorumlandı.

Foto - Fenerbahçe’de taraftarın sevgilisi geri dönüyor! Sadettin Saran’ın gizli hocası belli oldu

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Fatih Karagümrük maçının ardından Başkan Sadettin Saran’ın, tecrübeli teknik direktör İsmail Kartal ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Foto - Fenerbahçe’de taraftarın sevgilisi geri dönüyor! Sadettin Saran’ın gizli hocası belli oldu

Fenerbahçe taraftarının da uzun süredir yeniden takımın başında görmek istediği İsmail Kartal’ın adı, son dönemde sıkça gündeme geliyordu.

Foto - Fenerbahçe’de taraftarın sevgilisi geri dönüyor! Sadettin Saran’ın gizli hocası belli oldu

Söz konusu iddiayla ilgili kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmazken, önümüzdeki günlerde konunun netlik kazanması bekleniyor.

Yorumlar

Blondepate

Ülkenin başka derdi yok gibi günlerdir Sadettin Saran haberleri yapılıyor. Futbol ile insanları uyutmaya çalışıyorlar.
