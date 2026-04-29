Fenerbahçe’de taraftarın sevgilisi geri dönüyor! Sadettin Saran’ın gizli hocası belli oldu
Fenerbahçe’de Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasının ardından camiayı heyecanlandıran bir iddia spor kulislerine bomba gibi düştü. Olağanüstü seçim kararı alan mevcut başkan Sadettin Saran’ın, taraftarın gönlünde taht kuran İsmail Kartal ile 1.5 yıllık prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü. Seçim sürecine gidilirken atılan bu stratejik adımın, Fenerbahçe’nin yeni sezondaki şampiyonluk yapılanmasının ilk ayağı olduğu konuşuluyor.