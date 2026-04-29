Yılda bir kez çıkıyor, biiznillah binbir derde deva oluyor! Fiyatı da bedavadan biraz pahalı
Elazığ ve çevresindeki yüksek dağlarda yılda sadece bir kez yetişen, halk arasında "Doğu'nun muzu" olarak bilinen ışkın, tezgahlardaki yerini alarak vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaştı. İlk çıktığında kilosu 750 liradan alıcı bulan bu doğal şifa kaynağı, hasadın artmasıyla birlikte 400 liraya kadar gerileyerek sofralara girmeye başladı. Kanserden şekere kadar birçok hastalığa iyi geldiği bilinen ışkını toplamak için köylülerin dağlarda verdiği amansız mücadele ise fiyatın arkasındaki zorluğu gözler önüne seriyor.