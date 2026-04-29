Yılda bir kez çıkıyor, biiznillah binbir derde deva oluyor! Fiyatı da bedavadan biraz pahalı

Işkın satıcılarından Fuat Nazik ise "Bu senenin ilk ışkını bir haftadır başlamış. Tezgahlarımıza geldi. Bu sene de inşallah bol olur. İlk ağızda yeni çıktı bundan dolayı biraz pahalı ama bir haftaya kadar inşallah ucuzlar. Şu anda Pertek tarafından geliyor. Ovacık ışkını en güzelidir fakat o henüz çıkmadı. Işkının fiyatı şu anda 400 liradır. Geçen yıl 150 liraydı bu sene her şeye zam geldiği için köylüler de haklı. Toplaması çok eziyetli, dağın eteğine iniyorsun sırtında topladığın ışkınlarla bir daha çıkıyorsun. Dünyanın en zor işi" ifadelerini kullandı.