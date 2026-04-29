Gündem
5
Yeniakit Publisher
Yılda bir kez çıkıyor, biiznillah binbir derde deva oluyor! Fiyatı da bedavadan biraz pahalı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yılda bir kez çıkıyor, biiznillah binbir derde deva oluyor! Fiyatı da bedavadan biraz pahalı

Elazığ ve çevresindeki yüksek dağlarda yılda sadece bir kez yetişen, halk arasında "Doğu'nun muzu" olarak bilinen ışkın, tezgahlardaki yerini alarak vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaştı. İlk çıktığında kilosu 750 liradan alıcı bulan bu doğal şifa kaynağı, hasadın artmasıyla birlikte 400 liraya kadar gerileyerek sofralara girmeye başladı. Kanserden şekere kadar birçok hastalığa iyi geldiği bilinen ışkını toplamak için köylülerin dağlarda verdiği amansız mücadele ise fiyatın arkasındaki zorluğu gözler önüne seriyor.

Foto - Yılda bir kez çıkıyor, biiznillah binbir derde deva oluyor! Fiyatı da bedavadan biraz pahalı

Elazığ'ın Baskil, Arıcak ve Karakoçan ilçelerinin yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen 'ışkın' 400 liradan satılmaya başlandı.

Foto - Yılda bir kez çıkıyor, biiznillah binbir derde deva oluyor! Fiyatı da bedavadan biraz pahalı

Her yıl nisan aylarının ortalarında toplanmaya başlayan ve “Doğu'nun muzu” olarak bilinen ışkın, birçok rahatsızlığa iyi gelmesi nedeniyle vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Türkiye'de özellikle Elazığ'ın yanı sıra Bingöl, Tunceli, Erzurum, Muş ve Bitlis başta olmak üzere yüksek kesimlerde doğal olarak yetişen ışkının, şeker, kalp, sarılık ve iştahsızlık gibi birçok rahatsızlığa iyi geldiği belirtiliyor.

Foto - Yılda bir kez çıkıyor, biiznillah binbir derde deva oluyor! Fiyatı da bedavadan biraz pahalı

Dağ muzunun gelmeye başladığını aktaran ışkın satıcısı Zülfü Güngör, "Vatandaşlar da dağ muzunun gelmesine sevindi. Dağ muzu şeker, tansiyon ve kanser hastaları tarafından rağbet görüyor. Bunlar şu anda Pertek'ten geliyor. Ovacık ışkını henüz gelmedi. Bunların çıktığı yere herkes giremez. Köylüler gidip topluyor. Şehirde ki vatandaş gidip bunu toplayamaz. Yılda bir defa çıkıyor. Vatandaşlar tarafından çok iyi talep var. Kilosu ilk geldiği zaman 750 liraya satıyorduk şuan da 400 liradan satıyoruz" dedi.

Foto - Yılda bir kez çıkıyor, biiznillah binbir derde deva oluyor! Fiyatı da bedavadan biraz pahalı

Işkın satıcılarından Fuat Nazik ise "Bu senenin ilk ışkını bir haftadır başlamış. Tezgahlarımıza geldi. Bu sene de inşallah bol olur. İlk ağızda yeni çıktı bundan dolayı biraz pahalı ama bir haftaya kadar inşallah ucuzlar. Şu anda Pertek tarafından geliyor. Ovacık ışkını en güzelidir fakat o henüz çıkmadı. Işkının fiyatı şu anda 400 liradır. Geçen yıl 150 liraydı bu sene her şeye zam geldiği için köylüler de haklı. Toplaması çok eziyetli, dağın eteğine iniyorsun sırtında topladığın ışkınlarla bir daha çıkıyorsun. Dünyanın en zor işi" ifadelerini kullandı.

+90 (553) 313 94 23