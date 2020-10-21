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Dehşete düşüren koronavirüs haritası! Sadece bir cadde ayırıyor

2020-10-21 16:07:31
Dehşete düşüren koronavirüs haritası! Sadece bir cadde ayırıyor

Türkiye ve İstanbul'un koronavirüs haritası yayınlandı. Bir bölgede ortaya çıkan harita görenleri dehşete düşürdü.

#1
Foto - Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu,

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 116 bin 565 Kovid-19 testi yapıldı, 1894 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 74 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1512 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 306 bin 939'a yükseldi. Toplam test sayısı 12 milyon 641 bin 126'ya ulaştı. Hasta sayısı 351 bin 413, vefat sayısı 9 bin 445, ağır hasta sayısı 1545, aktif hasta sayısı 35 bin 29 oldu. Haftalık verilere göre bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,6, yatak doluluk oranı yüzde 48,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,1, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, bugün 1894 yeni hastanın tespit edildiğini, ağır hasta sayısının ise 1545'e yükseldiğini belirterek, "Sağlık çalışanlarımızın hastaları iyileştirmek için sarf ettiği gayreti biz de tedbirlere uymak için sarf etmeliyiz. Tedbirlere uyarak birlikte mücadeleye destek verin." ifadesini kullandı.

#2
Foto - Ankara- İllerde koronavirüs haritaları da korkutmaya devam ediyor. Birçok şehirde vaka sayısı artarken, sayılar koronavirüs haritasına il il böyle yansıdı.

Ankara- İllerde koronavirüs haritaları da korkutmaya devam ediyor. Birçok şehirde vaka sayısı artarken, sayılar koronavirüs haritasına il il böyle yansıdı.

#3
Foto - Eskişehir de vaka sayısının yükseldiği iller arasında...

Eskişehir de vaka sayısının yükseldiği iller arasında...

#4
Foto - Konya merkezinde vaka yoğunluğu dikkat çekmekte...

Konya merkezinde vaka yoğunluğu dikkat çekmekte...

#5
Foto - İstanbul-Anadolu/ Diğer illerde vaka sayısı Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs haritalarına böyle yansıdı.

İstanbul-Anadolu/ Diğer illerde vaka sayısı Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs haritalarına böyle yansıdı.

#6
Foto - İZMİR

İZMİR

#7
Foto - MANİSA

MANİSA

#8
Foto - SAKARYA

SAKARYA

#9
Foto - ANTALYA

ANTALYA

#10
Foto - BALIKESİR

BALIKESİR

#11
Foto - BURSA

BURSA

#12
Foto - DENİZLİ

DENİZLİ

#13
Foto - DİYARBAKIR

DİYARBAKIR

#14
Foto - İstanbul'da düşen vaka sayısının ardından yeniden artış gözleniyor.

İstanbul'da düşen vaka sayısının ardından yeniden artış gözleniyor.

#15
Foto - Özellikle İstanbul'da Şirinevler ve Ataköy semtlerini birbirinden ayıran cadde koronavirüs haritasında açıkça görülebiliyor.

Özellikle İstanbul'da Şirinevler ve Ataköy semtlerini birbirinden ayıran cadde koronavirüs haritasında açıkça görülebiliyor.

#16
Foto - EDİRNE

EDİRNE

#17
Foto - ELAZIĞ

ELAZIĞ

#18
Foto - ERZURUM

ERZURUM

#19
Foto - GAZİANTEP

GAZİANTEP

#20
Foto - KİLİS

KİLİS

#21
Foto - MERSİN

MERSİN

#22
Foto - MUĞLA

MUĞLA

#23
Foto - SAMSUN

SAMSUN

#24
Foto - ŞANLIURFA

ŞANLIURFA

#25
Foto - TEKİRDAĞ

TEKİRDAĞ

#26
Foto - TRABZON

TRABZON

#27
Foto - VAN

VAN

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