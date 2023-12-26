Değilse işçinin hali harap! Asgari ücret en az 18.985 lira olmalı! İşte kuruşu kuruşuna hesap

7 milyon çalışanla birlikte tüm Türkiye asgari ücrete yapılacak olan zammı merakla bekliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün 3. kez toplanabileceği belirtilirken, asgari ücretlinin geçinebilmesi için rakamın en az 19 bin liraya dayanması gerektiği hesaplandı. AK Parti kurmaylarının asgari ücret için 16 bin lira konusunda anlaştıkları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "1000 lira daha artırsak bütçeye yükü ne kadar olur, araştırın" talimatı verdiği belirtiliyor.