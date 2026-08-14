Değeri tam 211 milyon dolar! ABD ile dev sözleşme kapsamında yeni nesil füzeler geliyor
Birleşik Arap Emirlikleri, artan balistik füze tehditlerine karşı hava savunma kapasitesini doruğa çıkaracak 211 milyon dolarlık devasa bir THAAD fırlatıcı sözleşmesine imza attı. Lockheed Martin tarafından yeni nesil C3 konfigürasyonunda üretilecek sistemlerin, ülkenin mevcut savunma ağını genişleterek bölgedeki caydırıcılığını artırması hedefleniyor. Geçmişte Yemen'deki Husilere ve İran kaynaklı saldırılara karşı operasyonel olarak test edilen sistemin, 2031 yılına kadar tamamlanacak bu yeni yatırımla daha da güçleneceği bildirildi.