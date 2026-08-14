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Değeri tam 211 milyon dolar! ABD ile dev sözleşme kapsamında yeni nesil füzeler geliyor

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Değeri tam 211 milyon dolar! ABD ile dev sözleşme kapsamında yeni nesil füzeler geliyor

Birleşik Arap Emirlikleri, artan balistik füze tehditlerine karşı hava savunma kapasitesini doruğa çıkaracak 211 milyon dolarlık devasa bir THAAD fırlatıcı sözleşmesine imza attı. Lockheed Martin tarafından yeni nesil C3 konfigürasyonunda üretilecek sistemlerin, ülkenin mevcut savunma ağını genişleterek bölgedeki caydırıcılığını artırması hedefleniyor. Geçmişte Yemen'deki Husilere ve İran kaynaklı saldırılara karşı operasyonel olarak test edilen sistemin, 2031 yılına kadar tamamlanacak bu yeni yatırımla daha da güçleneceği bildirildi.

#1
Foto - Değeri tam 211 milyon dolar! ABD ile dev sözleşme kapsamında yeni nesil füzeler geliyor

Birleşik Arap Emirlikleri, bölgedeki balistik füze tehdidine karşı hava savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla THAAD sistemine yeni takviyeler yapıyor. ABD Savunma Bakanlığı tarafından verilen sözleşme kapsamında Lockheed Martin, BAE için yeni THAAD fırlatıcıları üretecek. Sözleşmenin toplam değeri yaklaşık 211,4 milyon dolar olarak açıklandı. Yeni üretilecek fırlatıcıların Configuration 3 (C3) standardında olacağı belirtildi. Söz konusu çalışma Ağustos 2026'da başlayacak ve Ocak 2031'de tamamlanacak.

#2
Foto - Değeri tam 211 milyon dolar! ABD ile dev sözleşme kapsamında yeni nesil füzeler geliyor

Yeni anlaşma, BAE'nin mevcut THAAD kapasitesini yalnızca korumaya yönelik bir bakım sözleşmesi olmaması açısından dikkat çekiyor. Lockheed Martin'in yeni fırlatıcıları üretmesiyle BAE'nin balistik füze savunma mimarisindeki THAAD kapasitesinin genişletilmesi ve modernize edilmesi hedefleniyor. Sözleşmede kaç adet fırlatıcı üretileceği ise açıklanmadı.

#3
Foto - Değeri tam 211 milyon dolar! ABD ile dev sözleşme kapsamında yeni nesil füzeler geliyor

BAE, THAAD sisteminin ABD dışındaki ilk müşterisi olmuştu. Ülke daha önce iki AN/TPY-2 radarı ve dokuz fırlatıcı sipariş etmişti. THAAD, kısa, orta ve sınırlı menzilli balistik füze tehditlerini uçuşlarının terminal safhasında önlemek üzere geliştirildi. Sistem, gelen füzenin doğrudan çarpışmayla imha edilmesini sağlayan "hit-to-kill" yaklaşımını kullanıyor. Böylece hedefin üzerine klasik bir patlayıcı başlık göndermek yerine, önleyici füzenin kinetik enerjisinden yararlanılıyor.

#4
Foto - Değeri tam 211 milyon dolar! ABD ile dev sözleşme kapsamında yeni nesil füzeler geliyor

BAE'nin THAAD sistemine yeni fırlatıcılar eklemesi, ülkenin balistik füze savunmasında daha geniş bir kapasite oluşturma hedefinin parçası olarak değerlendiriliyor. BAE'nin THAAD sistemine yönelik yatırımı yalnızca gelecekteki tehditlere karşı hazırlık niteliğinde değil. Ülke, THAAD sistemini ilk kez Ocak 2022'de Yemen'deki Husilerin gerçekleştirdiği füze saldırısı sırasında operasyonel olarak kullandı. Sistem, BAE'deki petrol tesislerini hedef alan füze tehdidine karşı devreye girdi.

#5
Foto - Değeri tam 211 milyon dolar! ABD ile dev sözleşme kapsamında yeni nesil füzeler geliyor

2026'da ise BAE'nin İran kaynaklı saldırılara karşı THAAD sistemini yoğun şekilde kullandığı bildirildi. Bu gelişmeler, yeni fırlatıcı yatırımının neden önem kazandığını da ortaya koyuyor. BAE'nin yeni THAAD fırlatıcılarına yönelik 211 milyon dolarlık sözleşmesi, daha geniş bir ABD füze savunma üretim hamlesinin parçası. ABD, Haziran ayında Lockheed Martin'e THAAD önleyici füzelerinin üretimi için 35,3 milyar dolarlık çok yıllı bir sözleşme vermişti.

#6
Foto - Değeri tam 211 milyon dolar! ABD ile dev sözleşme kapsamında yeni nesil füzeler geliyor

Bu nedenle BAE'nin yeni THAAD fırlatıcıları için yaptığı yatırım, bölgede balistik füze savunmasına yönelik artan talebin dikkat çekici örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

#7
Foto - Değeri tam 211 milyon dolar! ABD ile dev sözleşme kapsamında yeni nesil füzeler geliyor

Yeni sözleşmeyle birlikte BAE'nin THAAD altyapısına yeni nesil C3 fırlatıcıların dahil edilmesi planlanıyor. Yaklaşık 211 milyon dolarlık anlaşmanın 2031'e kadar sürmesi beklenirken, yeni fırlatıcıların BAE'nin mevcut THAAD savunma ağına ek kapasite kazandırması hedefleniyor.

#8
Foto - Değeri tam 211 milyon dolar! ABD ile dev sözleşme kapsamında yeni nesil füzeler geliyor

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