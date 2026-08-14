Değeri tam 211 milyon dolar! ABD ile dev sözleşme kapsamında yeni nesil füzeler geliyor

2026'da ise BAE'nin İran kaynaklı saldırılara karşı THAAD sistemini yoğun şekilde kullandığı bildirildi. Bu gelişmeler, yeni fırlatıcı yatırımının neden önem kazandığını da ortaya koyuyor. BAE'nin yeni THAAD fırlatıcılarına yönelik 211 milyon dolarlık sözleşmesi, daha geniş bir ABD füze savunma üretim hamlesinin parçası. ABD, Haziran ayında Lockheed Martin'e THAAD önleyici füzelerinin üretimi için 35,3 milyar dolarlık çok yıllı bir sözleşme vermişti.