Defineciler yaptı yapacaklarını! Tarihi yapı bu hale geldi

Üçler Mahallesi üzerinde bulunan kilise bir taraftan kazılırken, diğer taraftan da hayvan barınağı oldu. Tamamen yıkılmaya yüz tutan kilisenin koruma altına alınmasına dikkat çeken vatandaşlar, “Yazık Kars’ta birçok medeniye ait tarihi yapılar var. Buraları kimliği belirsiz kişiler tarafından yıkılıyor. Yetkilerin bu tarihi yapılara kalıcı önlem alması gerekiyor” dediler.