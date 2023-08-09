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Yaşam
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Defineciler yaptı yapacaklarını! Tarihi yapı bu hale geldi

2023-08-09 09:06:28
Defineciler yaptı yapacaklarını! Tarihi yapı bu hale geldi

Kars’ta defineciler 150 yıllık kilisede kazılmadık yer bırakmadı.

#1
Foto - Defineciler yaptı yapacaklarını! Tarihi yapı bu hale geldi

Kars Kalesi’nin karşısında eski Üçler Mahallesi üzerinde bulunan Gürcü kilisesi define avcıları tarafından tarumar edildi. Define avcıların kazdı kilisesinin duvarlarının taşları dahi söküldü.

#2
Foto - Defineciler yaptı yapacaklarını! Tarihi yapı bu hale geldi

Üçler Mahallesi üzerinde bulunan kilise bir taraftan kazılırken, diğer taraftan da hayvan barınağı oldu. Tamamen yıkılmaya yüz tutan kilisenin koruma altına alınmasına dikkat çeken vatandaşlar, “Yazık Kars’ta birçok medeniye ait tarihi yapılar var. Buraları kimliği belirsiz kişiler tarafından yıkılıyor. Yetkilerin bu tarihi yapılara kalıcı önlem alması gerekiyor” dediler.

#3
Foto - Defineciler yaptı yapacaklarını! Tarihi yapı bu hale geldi

Öte yandan içerisi ve etrafı ise çukurlarla dolu olan kilise, adeta yıkılmamak için direniyor. Kilise biran evvel koruma altına alınmazsa yıkılarak kaybolacak.

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