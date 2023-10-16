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Yaşam
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Dedektif gibi iz sürdü! Halılarına kavuştu

2023-10-16 15:36:53
Dedektif gibi iz sürdü! Halılarına kavuştu

Arnavutköy’de beğendikleri halıları sırtlayıp götüren hırsızlar kameraya yakalandı.

#1
Foto - Dedektif gibi iz sürdü! Halılarına kavuştu

Arnavutköy’de bir vatandaşın yıkandıktan sonra tel çitlere astığı halılar, gece yarısı sokaktan geçen kişiler tarafından çalındı. Sabah halısının yerinde olmadığını fark eden kişi, güvenlik kameralarından hırsızın kim olduğunu tespit edip halısını geri aldı. Bir mağazanın önünde sergilenen halılardan biri de bebek arabasıyla kaldırımdan geçen kadın tarafından çalınarak, bebek arabasının üzerine konuldu. Halı hırsızları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

#2
Foto - Dedektif gibi iz sürdü! Halılarına kavuştu

Arnavutköy’de geçtiğimiz hafta içi birden fazla noktada halılar çalındı. İmrahor Mahallesi’nde yaşanan olayda halıları yıkanan bir kadın, kuruması için tel çitlerin üzerine astı. Tel çitlerin üzerine asılı olan halılardan biri caddeden geçen şahıs tarafından omuzuna yüklenerek çalındı. Sabah kalktığında halısının olmadığını fark eden kadın, güvenlik kamerasından tespit ettiği kişiye giderek halısını geri aldı. Hırsızlık anı ve kadının halısını alarak geri taşıdığı anlar kameralar tarafından görüntülendi.

#3
Foto - Dedektif gibi iz sürdü! Halılarına kavuştu

Yaşanan hırsızlık ile ilgili konuşan Hanife Baydar, “Bizim gelinimiz yıkadıkları halıları tellere asmış, akşam biri götürmüş. Sabah komşunun kamerasından gördük, biz gidip bulup geri getirdik. Biz kurusun diye asmıştık, gece gelip 00.30’da çalmışlar. Biz de daha önce hiç halı hırsızı görmedik, çok ayıp. Biz kameraya baktık öyle gördük hırsızlık olduğunu. Biz kim olduğunu bulduk, gittik halımızı geri aldık. Kamerada tanıdık kim olduğunu” şeklinde konuştu.

#4
Foto - Dedektif gibi iz sürdü! Halılarına kavuştu

Öte yandan yine Arnavutköy Fatih Caddesi’nde bulunan bir işletmenin önünde serili olan halıları gözüne kestiren bebek arabalı kadın, beğendiği halıyı sararak bebek arabasının üzerine yükledi. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Hırsızın içerisinde bebeğinin olduğu arabayla hırsızlık yaptığı görüldü.

#5
Foto - Dedektif gibi iz sürdü! Halılarına kavuştu

Yaşanan olayla alakalı konuşan işletme sahibi Şahin Güler, “Bizim mağazamız var, cuma günleri biz teşhire az ürün çıkartıyoruz. Halı reyonumuzda birkaç halımız vardı, bir abla gelmiş burada halıyı sarmış, çocuk arabasının üzerine koyarak alıp gitmiş. Bebek arabasının üzerine yüklemiş götürmüş ve bebek içinde.

#6
Foto - Dedektif gibi iz sürdü! Halılarına kavuştu

Bizim arkadaş halıya baktığında eksik olduğunu fark etti. Daha önce hiç karşılaşmadık halı hırsızıyla gerçekten. Diğer meslektaşlarıma önerim kapı önündeki eşyalara dikkat etmeliler. Biz ihtiyaç sahibi olsa yardımcı oluruz ama halı zaruri bir ihtiyaç değil ve hırsızlığın küçüğü büyüğü olmaz” ifadelerini kullandı.

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