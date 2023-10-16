Dedektif gibi iz sürdü! Halılarına kavuştu

Yaşanan hırsızlık ile ilgili konuşan Hanife Baydar, “Bizim gelinimiz yıkadıkları halıları tellere asmış, akşam biri götürmüş. Sabah komşunun kamerasından gördük, biz gidip bulup geri getirdik. Biz kurusun diye asmıştık, gece gelip 00.30’da çalmışlar. Biz de daha önce hiç halı hırsızı görmedik, çok ayıp. Biz kameraya baktık öyle gördük hırsızlık olduğunu. Biz kim olduğunu bulduk, gittik halımızı geri aldık. Kamerada tanıdık kim olduğunu” şeklinde konuştu.