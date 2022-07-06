Dedeağaç'a yeni yığınak

EKİM’DEN SONRAKİ EN BÜYÜK SEVKİYAT 101. AASLTDIV’in Komutanı Tümgeneral JP McGee, Dedeağaç limanında geminin yükünü boşaltmak üzere görevli personele hitap etti. Yunanistan’ın Dedeağaç’taki liman, ABD ordusu, Yunan ve NATO müttefikleri için stratejik değerini gösterdiğini belirten McGee, görevli personele teşekkür etti. Gemiden indirilen binlerce askeri teçhizatın bir kısmının Yunanistan’da kalacağı, bir kısmının da karayolu ve demiryoluyla Bulgaristan üzerinden Romanya ve Polonya’ya sevk edileceği belirtiliyor. Geçtiğimiz Ekim ayında da bölgeye çok sayıda helikopter, İHA, tank, top ve ağır silah sevk edilmiş, Romeo, Sikorsky, Chinook tipi helikopterler, M1 Abrams tipi tank dahil olmak üzere çok sayıda askeri araç ve teçhizat getirilmişti. YENİ NATO KONSEPTİ Emekli Tuğgeneral Doç. Dr. Fahri Erenel, şu bilgileri verdi: “Rusya’yı çevreleme politikasının önemli adımlarından biri hayata geçirildi. ABD bölgedeki unsurlarını Polonya ve Romanya’ya sevk edip hareket alanını genişletememişti. Almanya, Fransa gibi ülkelerin karşı çıkmasıyla NATO planına göre kuvvetlerin kaydırılmasında sıkıntı yaşanıyordu. Ukrayna-Rus savaşı ABD’ye istediği ortamı sağladı. NATO 2030 vizyonu gereği yeni bir kolordu komutanlığının Polonya’ya konulması için girişim başladı. Dedeağaç Limanı’na indirilen sevkiyat bu anlama geliyor.”