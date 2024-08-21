2024-08-21 12:17:47 Dayak yediği eniştesine kurşun yağdırdı, ardından araç ile üzerinden geçti
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişinin eniştesini silahla vurduktan sonra üzerinden araçla geçerek öldürdüğü olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler de katil zanlısının önce eniştesinden dayak yediği, ardından da belindeki silahla ateş açtığı görüldü. İlçeye bağlı Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Gaffar Okkan Bulvarı üzerinde geçtiğimiz 3 Mart'ta meydana gelen olayda, aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen Yener K. ile eniştesi Serkan Temel (45) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Yener K.; yanında bulunan tabancayla Temel'e ateş etti.