Davutoğlu'nun paylaşımına tepki yağıyor!

"Sayın Davutoğlu ben Konyalı hemşehrinizim. Anne tarafından köylünüzüm ama Reisi sattınız ya yedi kat yabancısınız bize, hem de sonuna kadar bırakmam dediğiniz halde sizi Diyarbekir'de değil Konya'da bile ancak 3-5 araç takip eder."