2020-08-09 18:22:05 Davutoğlu'nun paylaşımına tepki yağıyor!
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır'da konuştu. Vatandaşların rağbet göstermediği gözlenen Davutoğlu, sosyal medya hesabından "Selam olsun Diyarbekirlilere, Selam olsun Gelecek Sevdalılarına." şeklinde paylaşım yaptı. "Sol bir ortamda büyüdüm. Ben kendimi sağcı olarak görmedim." şeklinde sözler sarf ederek solculara, terör bağlantılarıyla nedeniyle görevden alınan HDP'lilere arka çıkarak da HDP'ye göz kırpmasıyla bilinen Davutoğlu'nun Diyarbakır'la ilgili yaptığı paylaşıma tepki yağdı.