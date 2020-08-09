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Davutoğlu'nun paylaşımına tepki yağıyor!

2020-08-09 18:22:05
Davutoğlu'nun paylaşımına tepki yağıyor!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır'da konuştu. Vatandaşların rağbet göstermediği gözlenen Davutoğlu, sosyal medya hesabından "Selam olsun Diyarbekirlilere, Selam olsun Gelecek Sevdalılarına." şeklinde paylaşım yaptı. "Sol bir ortamda büyüdüm. Ben kendimi sağcı olarak görmedim." şeklinde sözler sarf ederek solculara, terör bağlantılarıyla nedeniyle görevden alınan HDP'lilere arka çıkarak da HDP'ye göz kırpmasıyla bilinen Davutoğlu'nun Diyarbakır'la ilgili yaptığı paylaşıma tepki yağdı.

#1
Foto - İşte Davutoğlu'na gelen o tepkiler:

İşte Davutoğlu'na gelen o tepkiler: "Sayın Davutoğlu, Bizler Sizi niye ciddiye alamıyoruz? Hiç düşündünüzmü? Bence yormayın kendinizi, biz açıklayalım: "SAFINIZ KIVRAK"

#2
Foto -

"Sayın Davutoğlu ben Konyalı hemşehrinizim. Anne tarafından köylünüzüm ama Reisi sattınız ya yedi kat yabancısınız bize, hem de sonuna kadar bırakmam dediğiniz halde sizi Diyarbekir'de değil Konya'da bile ancak 3-5 araç takip eder."

#3
Foto - Bir sosyal medya kullanıcısı da Davutoğlu'nun etrafında toplanan bir avuç insanı paylaştı.

Bir sosyal medya kullanıcısı da Davutoğlu'nun etrafında toplanan bir avuç insanı paylaştı.

#4
Foto -

"Ahmet efendi 'hayatımda hiç sağcı olmadım' diyorsun da senin sonunda ne olacağın belli değil ki."

#5
Foto -

"Tam olarak Amedliler nerede ? Ben görmedim de. Sabah sabah iyi güldürdün beni."

#6
Foto -

"Pankartlara bakarsak, doğu ve güneydoğudaki toplam seçmenin bu kadar. Diyarbakır'da Urfa pankartı."

#7
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"Gördüğün göreceğin bu kadarcık bir kalabalık. Saysak 500 kişi yok orada!"

#8
Foto -

"Konvoy gibi görünen trafik. Araçların yarısının olaydam haberi yok."

#9
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"Dikkat edin izdiham olmasın."

#10
Foto -

"Sayın Davutoğlu benim düğünüm kongrenizden daha kalabalıktı. Kararı sen ver. Ya ben de parti kurayım ya sen bu işten vazgeç."

#11
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"3-5 tane arabayı, trafiğin en yoğun olduğu yerde yolu kapatırsan böyle uzun kuyruk olur, sonra da konvoy diye paylaşırsın, hiç birinde bayrak yok resim yok."

#12
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"En kalabalık yerleri bulup çekmek baya uğraştırmış."

#13
Foto -

"Sırf internet israfısın..."

#14
Foto -

"Ey Davutoğlu iki yüzlü nankör. Şimdi de komünist mi oldun? Daha yeni başladın çok iplerde oynarsın, kıvırmayı iyi becerirsin."

#15
Foto -

"Sen uzadın da İstanbul'dan götürdüğün adamlarla kalabalık mi yaratmaya çalışıyorsun? Toplasan 100 kişi yok vizyon bu kadar bakarsın küçük enişte."

#16
Foto -

"Fotoğraflar da yakın çekim.. Diyarbakır'da hepi topu 100 destekçin mi var.. Bunun yarısı da teşkilat olsa.. Savulun bre gafiller Davutoğlu geliyor."

#17
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"Reisin selamıyla kutuplara gitsen daha kalabalık olurdu."

#18
Foto -

"Eskiden hoca diyolardı şimdi, dansöz diyorlar. Yakışmıyor da değil."

#19
Foto -

"Yanlışınız olmasın? Burası İstanbul'a benziyor. Arabaların plakalarının tamamı 34."

#20
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"Halktan toplasan 20 kişi yok."

#21
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"Sonun Abdüllatif Şener'le aynı olacak. Mal mal bakacaksın 3-5 kişi gelsin de konuşayım, miting yapayım diye hain."

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