2024-02-11 11:43:53 Davutoğlu’nun partisinden ilginç çıkış! CHP’den vekil seçilen isimden “Murat Kurum” ve “Yeniden Refah” bombası! Tüm Türkiye bunu konuşuyor
Gelecek Partisi'nin İstanbul adayları arasında adı geçen İstanbul Milletvekili Selim Temurci, canlı yayında İBB seçiminde Murat Kurum'u destekleyeceğini açıkladı. CHP listelerinden milletvekili seçilen Temurci, seçimi Murat Kurum’un alacağını düşündüğünü, ancak Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul'da aday çıkarmasının kendisini suküt-u hayale uğrattığını söyledi. Temurci, Yeniden Refah'ın 20 Şubat'a kadar aday çıkarmaktan vazgeçebileceğini iddia etti.