Davutoğlu’nun partisinden ilginç çıkış! CHP’den vekil seçilen isimden “Murat Kurum” ve “Yeniden Refah” bombası! Tüm Türkiye bunu konuşuyor

- Önümüzdeki süreçte mevcut belediye başkanının performansını İstanbullular değerlendirecek. Murat Kurum’unda performansını değerlendirecekler. Açık ifade edeyim. Ben İstanbul’un siyasi kavgaların merkezi olmasını istemiyorum. Siyasi kariyer için İstanbul çok önemli bir ildir. İstanbul’a hizmetkar olmadan daha büyük hedefler peşinde koşarsanız İstanbul sizi bir yere taşımaz. Ben Kadir Topbaş tarzı yaklaşımın İstanbul’un sorunlarına daha iyi geleceğini düşünüyorum. Bu konuda Murat Kurum’un daha önde olduğunu söylüyorum.” “Size göre Murat Kurum’un şansı mı daha yüksek Ekrem İmamoğlu’nun mu?” sorusunu Temurci “İki favori isim daha fazla konuşuluyor, tabii siyaset her zaman sürprizlere açık. Ben bir tık Murat Beyin önde olduğunu düşünüyorum. Ama Yeniden Refah Partisi bende sükut-u hayale uğrattı. İstanbul'da aday çıkarmayacaklarını düşünüyordum. Ama 20 Şubat'a kadar her şey değişebilir ” diyerek yanıtladı.