2024-02-13 14:37:19 Davutoğlu’nu şaşkına çeviren o gelişme sonrası Ahmet Hakan’dan dikkat çeken hamle
Ahmet Davutoğlu’nun Gelecek Partisi’nde milletvekilliği yapan Selim Temurci'nin, CHP listesinden Meclis’e giriş yapmasının ardından İstanbul'da Murat Kurum'u destekleyeceğini açıklaması, CHP tabanında büyük bir rahatsızlık oluşturdu. “CHP’liler travma geçiriyor” ifadeleriyle konuyu köşesine taşıyan Ahmet Hakan ise “Bu öfkeye, bu isyana bir isim vermek gerekirse ‘Temurci travması’ diyebiliriz” dedi. Hakan, Hürriyet’teki yazısında şunları kaydetti: