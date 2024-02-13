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Medya
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Davutoğlu’nu şaşkına çeviren o gelişme sonrası Ahmet Hakan’dan dikkat çeken hamle

2024-02-13 14:37:19
Davutoğlu’nu şaşkına çeviren o gelişme sonrası Ahmet Hakan’dan dikkat çeken hamle

Ahmet Davutoğlu’nun Gelecek Partisi’nde milletvekilliği yapan Selim Temurci'nin, CHP listesinden Meclis’e giriş yapmasının ardından İstanbul'da Murat Kurum'u destekleyeceğini açıklaması, CHP tabanında büyük bir rahatsızlık oluşturdu. “CHP’liler travma geçiriyor” ifadeleriyle konuyu köşesine taşıyan Ahmet Hakan ise “Bu öfkeye, bu isyana bir isim vermek gerekirse ‘Temurci travması’ diyebiliriz” dedi. Hakan, Hürriyet’teki yazısında şunları kaydetti:

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Foto - Davutoğlu’nu şaşkına çeviren o gelişme sonrası Ahmet Hakan’dan dikkat çeken hamle

“CHP listesinden Meclis’e giren Gelecek Partisi Milletvekili Selim Temurci, “Murat Kurum, tıpkı Kadir Topbaş gibi. Ben İstanbul’da Murat Kurum’u destekleyeceğim” demiş. * CHP’liler öfkeli. CHP’liler isyanda. CHP’liler travma geçiriyor. *

#2
Foto - Davutoğlu’nu şaşkına çeviren o gelişme sonrası Ahmet Hakan’dan dikkat çeken hamle

Bu öfkeye, bu isyana bir isim vermek gerekirse... “Temurci travması” diyebiliriz. * Kemal Kılıçdaroğlu’nun sağ partilere verdiği 39 milletvekilini göz önünde bulundurursak... CHP’lileri 38 travmanın daha beklediğini söyleyebiliriz.”

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