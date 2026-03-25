Darphane’den Türkiye’yi ayağa kaldıran iddialara yalanlama! İsrail değil yüzde 100 Türk menşeli çıktı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi kapsamında kullanılan donanımların İsrail menşeli olduğu yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti. Kurum, sistemin Türk mühendisler tarafından geliştirildiğini ve çip fiyatının 1470 lira olduğunu açıkladı.

Sosyal medyada yeniden alevlenen UTTS tartışmalarına Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü noktayı koydu. Kurum, sistemde kullanılan çiplerin İsrail menşeli olduğu ve fahiş fiyatla satıldığı yönündeki iddiaları tek tek çürüterek kamuoyunu doğru bilgilendirme çağrısında bulundu. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kapsamında kullanılan donanımların İsrail menşeli olduğu yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son günlerde sosyal medya mecralarında, UTTS hakkında gerçeği yansıtmayan ve kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşıyan iddiaların yeniden gündeme getirilmeye çalışıldığı belirtilerek, "Genel Müdürlüğümüz tarafından daha önce yapılan kamuoyu duyurularında defalarca açıklandığı üzere, UTTS kapsamında kullanılan donanımların İsrail menşeli olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır." ifadeleri kullanıldı. Akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğini sağlamak ve vergi kayıplarını önlemek amacıyla hayata geçirilen ve bütüncül bir dijital denetim sistemi olan UTTS teknolojisinin Türk mühendisler tarafından geliştirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sistemde kullanılan çiplerin üretimi, programlanması veya ithalatı süreçlerinde İsrail menşeli herhangi bir firma yer almamaktadır. Proje kapsamındaki yazılım, donanım ve saha çalışmaları yüzde 100 Türk sermayeli, yerli ve milli bir firma tarafından yürütülmektedir. Yine bir başka iddia olan '100 liralık çipin 3 bin liraya takıldığı' ifadesi de gerçeği yansıtmamaktadır. UTTS kapsamında TTB (çip) satış fiyatı 1470 lira+montaj+KDV tutarındadır. Türkiye'de özel sektörde satılan benzeri çiplerin bedeli 2 bin 300 lira civarındadır. UTTS kapsamında kullanılan donanımlar hakkında ileri sürülen güvenlik riski ve benzeri iddialar da teknik gerçeklikle bağdaşmamakta olup, söz konusu donanımlar uluslararası güvenlik standartlarına uygun geliştirilmiştir. UTTS kapsamında kullanılan çiplerde elektrik bağlantısı, pil veya aktif elektronik bileşen mevcut değildir ve bu çipler taşıtların birçok bileşeninde farklı amaçlar için zaten bulunmaktadır. Bu çipler, enerji veya kablo bağlantısı olmayan, enerji tüketmeyen pasif devrelerdir ve aktif herhangi bir görev yapmamaktadır."

Açıklamada, UTTS'nin kamuya yatırım ve işletme maliyeti olmayan, vergisel süreçlerin daha etkin bir şekilde yürütülmesine ve kayıt dışılıkla mücadeleye katkı sağlayan bir sistem olduğu, kamuoyunun, yetkili kurumlar dışında yapılan yanıltıcı ve doğrulanmamış içeriklere itibar etmemesinin önemine dikkat çekildi.

