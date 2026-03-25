Darphane’den Türkiye’yi ayağa kaldıran iddialara yalanlama! İsrail değil yüzde 100 Türk menşeli çıktı

"Sistemde kullanılan çiplerin üretimi, programlanması veya ithalatı süreçlerinde İsrail menşeli herhangi bir firma yer almamaktadır. Proje kapsamındaki yazılım, donanım ve saha çalışmaları yüzde 100 Türk sermayeli, yerli ve milli bir firma tarafından yürütülmektedir. Yine bir başka iddia olan '100 liralık çipin 3 bin liraya takıldığı' ifadesi de gerçeği yansıtmamaktadır. UTTS kapsamında TTB (çip) satış fiyatı 1470 lira+montaj+KDV tutarındadır. Türkiye'de özel sektörde satılan benzeri çiplerin bedeli 2 bin 300 lira civarındadır. UTTS kapsamında kullanılan donanımlar hakkında ileri sürülen güvenlik riski ve benzeri iddialar da teknik gerçeklikle bağdaşmamakta olup, söz konusu donanımlar uluslararası güvenlik standartlarına uygun geliştirilmiştir. UTTS kapsamında kullanılan çiplerde elektrik bağlantısı, pil veya aktif elektronik bileşen mevcut değildir ve bu çipler taşıtların birçok bileşeninde farklı amaçlar için zaten bulunmaktadır. Bu çipler, enerji veya kablo bağlantısı olmayan, enerji tüketmeyen pasif devrelerdir ve aktif herhangi bir görev yapmamaktadır."