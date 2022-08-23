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Türkiye
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Darısı diğer yerlerin başına! Fabrikalar okey masalarını yıktı

2022-08-23 11:33:22
Darısı diğer yerlerin başına! Fabrikalar okey masalarını yıktı

İstihdam çalışmaları kahvehanelerin teker teker kapanmasına yol açtı.

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Foto - Darısı diğer yerlerin başına! Fabrikalar okey masalarını yıktı

Samsun’un Kavak ilçesinde istihdama dayalı yatırımların artması kahvehanelerinin teker teker kapanmasına yol açtı.

#2
Foto - Darısı diğer yerlerin başına! Fabrikalar okey masalarını yıktı

Kavak Organize Sanayi Bölgesi’nde(OSB) artan sanayi yatırımları ve azalan işsizlik ilçenin ticari yapısına da yansımaya başladı. Geçmiş yıllarda çok sayıda kahvehanenin bulunduğu ilçede artan yatırımlar nedeniyle kahvehaneler teker teker kapanırken onların yerini esnafa hizmet veren çay ocaklarının almaya başladı.

#3
Foto - Darısı diğer yerlerin başına! Fabrikalar okey masalarını yıktı

“Daha iyi noktalara ulaşacak” Son sekiz yılda işsizliği bitirme hedeflerinde büyük bir mesafe aldıklarını anlatan Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “İlçemiz önümüzdeki yıllarda bugünden daha iyi noktalara ulaşacak” dedi. Gelen yatırım taleplerine yanıt verebilmek için OSB’de başlatılan genişletme çalışmaların hızla sürdüğünü belirten Sarıcaoğlu, “Gençlerimiz artık iş için gurbetin yolunu tutmuyor. Kendi memleketlerinde ailelerinin yanında çalışıyorlar bundan daha büyük mutluluk yok” diye konuştu.

#4
Foto - Darısı diğer yerlerin başına! Fabrikalar okey masalarını yıktı

“1200 gencimizi iş sahibi yaptık” Belediye bünyesinde kurdukları özel bir birimle işsiz ile işvereni buluşturarak Kavak’ta yüzlerce gencin iş sahibi olmasını sağladıklarını ifade eden Sarıcaoğlu, “İş arayanla, işçi arayanı buluşturup 1200 gencimizi iş sahibi yaptık. Bunu yaparken de kimsenin siyasi kimliğine bakmadık. İlçeye gelen misafirlerimiz cadde ve sokaklarımızı bomboş görünce şaşırıyor. Çünkü burada herkes işinde gücünde. Geçmişte işsizlik nedeniyle gurbete gidenlerde artık geri dönme planları yapıyorlar” diye konuştu.

#5
Foto - Darısı diğer yerlerin başına! Fabrikalar okey masalarını yıktı

“Konut sıkıntısı” Samsun ve çevre ilçelerden servislerle ilçeye işçi geldiğini söyleyen Başkan İbrahim Sarıcaoğlu, şöyle konuştu:

#6
Foto - Darısı diğer yerlerin başına! Fabrikalar okey masalarını yıktı

“Kavak’ta iş imkânı arttıkça kahvehane sayısı azalmaya başladı. İlçemizde daha çok esnafımıza hizmet veren çay ocağı var. Dün iş için gurbete gidilirken bugün fabrikalar Samsun’dan servislerle işçi getiriyor. Personel arayan firmalar için Belediye ses sistemi üzerinden tüm ilçeye anons yaparak işçi arar hale geldik. Yani Kavaklı gençler artık kahvede oturmuyor sanayide, fabrikalarda çalışıyor, kadınlarımızda ya tekstilde ya da kurduğumuz kadınlar kooperatifinde yöresel ürünler üreterek aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Şimdi bizim için sorun işsizlik değil gelişen Kavak’ta konut sıkıntısı. Nereden nereye.”

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