Darısı diğer yerlerin başına! Fabrikalar okey masalarını yıktı

“Kavak’ta iş imkânı arttıkça kahvehane sayısı azalmaya başladı. İlçemizde daha çok esnafımıza hizmet veren çay ocağı var. Dün iş için gurbete gidilirken bugün fabrikalar Samsun’dan servislerle işçi getiriyor. Personel arayan firmalar için Belediye ses sistemi üzerinden tüm ilçeye anons yaparak işçi arar hale geldik. Yani Kavaklı gençler artık kahvede oturmuyor sanayide, fabrikalarda çalışıyor, kadınlarımızda ya tekstilde ya da kurduğumuz kadınlar kooperatifinde yöresel ürünler üreterek aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Şimdi bizim için sorun işsizlik değil gelişen Kavak’ta konut sıkıntısı. Nereden nereye.”