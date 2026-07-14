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Darbeciler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otele saldırmıştı! Marmaris’te o izler 10 yıldır muhafaza ediliyor

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AA Giriş Tarihi:

Darbeciler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otele saldırmıştı! Marmaris’te o izler 10 yıldır muhafaza ediliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 yıl önce Marmaris'te konakladığı otele gelen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) suikast timinin geride bıraktığı izler, dehşet gecesinin tanıklığını gelecek nesillere aktarmak amacıyla, tozuna dahi dokunulmadan muhafaza ediliyor. Koruma polislerinin kaldığı odanın parçalanmış kilitleri, kurşunların hedefi olan kapılar, dağınık toplantı masası, kırık aynalar, kurşun deliklerinin yer aldığı duvarlar ve mobilyalar ilk günkü gibi duruyor.

#1
Foto - Darbeciler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otele saldırmıştı! Marmaris’te o izler 10 yıldır muhafaza ediliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında konakladığı ve buradan ayrılmasının hemen ardından FETÖ'nün suikast timinin saldırıda bulunduğu oteldeki tahribat, otel yönetiminin aldığı karar doğrultusunda, darbecilerin yaşattıklarını gözler önüne sermek amacıyla onarılmıyor.

#2
Foto - Darbeciler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otele saldırmıştı! Marmaris’te o izler 10 yıldır muhafaza ediliyor

Saldırının izlerini barındıran ve o gecenin ardından bir daha konaklamaya açılmayan iki aile odası, Anadolu Ajansı ekibince görüntülendi.

#3
Foto - Darbeciler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otele saldırmıştı! Marmaris’te o izler 10 yıldır muhafaza ediliyor

ODALAR 15 TEMMUZ GECESİNDEKİ GİBİ DURUYOR: Otel yönetimi, 15 Temmuz'un hafızalardan silinmemesi için hain saldırının izlerini barındıran odaları demir korkuluklarla koruma altına aldı. Temizlik ve onarım çalışması yapılmayan bölümler, darbe girişimi gecesi yaşanan dehşeti tüm açıklığıyla yansıtıyor.

#4
Foto - Darbeciler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otele saldırmıştı! Marmaris’te o izler 10 yıldır muhafaza ediliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı oda, toplantı yaptığı ve o gece koruma polislerinin bulunduğu bina ile güvenlik güçlerinin kaldığı odalarda kurşunlanmış kapı kilitleri, parçalanmış eşyalar, kırık aynalar, kurşun deliklerinin yer aldığı duvarlar ve mobilyalar dikkati çekiyor. Saldırının en ağır yaşandığı odaların birindeki kırık pencerelerin ise dış cephenin kartonpiyerle kaplanmasıyla kamufle edildiği görülüyor.

#5
Foto - Darbeciler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otele saldırmıştı! Marmaris’te o izler 10 yıldır muhafaza ediliyor

Çatışmanın yaşandığı otel odasında darbecilere karşı koyan bir koruma polisine ait kelepçe, kan izleri bulunan yatağın üzerinde dururken, bir kanepenin üzerindeki 18 kurşun izi saldırının boyutunu ortaya koyuyor.

#6
Foto - Darbeciler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otele saldırmıştı! Marmaris’te o izler 10 yıldır muhafaza ediliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı odanın arkasındaki mescit olarak kullanılan bölümde yerde serili seccadeler ve tespihler, toplantı masasındaki dağınık dosya ile kağıtlar ile lavabo bölümündeki çatışma izleri de aynen muhafaza ediliyor.

#7
Foto - Darbeciler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otele saldırmıştı! Marmaris’te o izler 10 yıldır muhafaza ediliyor

SALDIRI VE HUKUKİ SÜREÇ: FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele düzenlenen saldırıda, koruma polisi Mehmet Çetin ile Marmaris Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Nedip Cengiz Eker şehit olmuştu.

#8
Foto - Darbeciler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otele saldırmıştı! Marmaris’te o izler 10 yıldır muhafaza ediliyor

Saldırının ardından ormanlık alana kaçan suikast timi, bölgede 17 gün süren arama çalışmalarının ardından yakalanmıştı.

#9
Foto - Darbeciler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otele saldırmıştı! Marmaris’te o izler 10 yıldır muhafaza ediliyor

numaralı sanığı eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, suikast timini yöneten Özel Kuvvetler üyesi eski binbaşı Şükrü Seymen ve FETÖ'nün "Çiğli üs imamı" olarak anılan "Paşa" lakaplı eski astsubay başçavuş Zekeriya Kuzu'nun da aralarında bulunduğu 31 sanığa 4'er kez, 3 sanığa birer kez ağırlaştırılmış müebbet, 6 sanığa ise müebbet hapis cezası verilmişti.

#10
Foto - Darbeciler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otele saldırmıştı! Marmaris’te o izler 10 yıldır muhafaza ediliyor

Cumhurbaşkanına suikast suçunu planlama, hazırlık ve organizasyonu içinde yer alan başyaver Ali Yazıcı da ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmişti. Suikast timindeki firari eski yüzbaşı Burkay Karatepe'yi arama çalışmaları ise sürüyor.

#11
Foto - Darbeciler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otele saldırmıştı! Marmaris’te o izler 10 yıldır muhafaza ediliyor

İşte Marmaris'te darbecilerin saldırdığı otel odasındaki izlerden kareler…

#12
Foto - Darbeciler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otele saldırmıştı! Marmaris’te o izler 10 yıldır muhafaza ediliyor

İşte Marmaris'te darbecilerin saldırdığı otel odasındaki izlerden kareler…

#13
Foto - Darbeciler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otele saldırmıştı! Marmaris’te o izler 10 yıldır muhafaza ediliyor

İşte Marmaris'te darbecilerin saldırdığı otel odasındaki izlerden kareler…

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