Darbeciler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otele saldırmıştı! Marmaris’te o izler 10 yıldır muhafaza ediliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 yıl önce Marmaris'te konakladığı otele gelen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) suikast timinin geride bıraktığı izler, dehşet gecesinin tanıklığını gelecek nesillere aktarmak amacıyla, tozuna dahi dokunulmadan muhafaza ediliyor. Koruma polislerinin kaldığı odanın parçalanmış kilitleri, kurşunların hedefi olan kapılar, dağınık toplantı masası, kırık aynalar, kurşun deliklerinin yer aldığı duvarlar ve mobilyalar ilk günkü gibi duruyor.