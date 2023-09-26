2023-09-26 18:29:05 Darbeci Hafter Moskova'da!
Libya'nın doğusunu kontrol altında tutan darbeci Halife Hafter bugün Rusya'nın başkenti Moskova'ya bir ziyaret gerçekleştirdi.
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Libya'nın doğusunu kontrol altında tutan darbeci Halife Hafter bugün Rusya'nın başkenti Moskova'ya bir ziyaret gerçekleştirdi.
Kendisi için bir karşılama töreni düzenlenen Hafter'i Moskova'da Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunus-bek Yevkurov karşıladı.
Hafter'in Rusya'dak temasları sırasında bölgedeki güncel gelişmeleri ve seller sonrasında Libya'daki son durumu değerlendireceği düşünülüyor. Ziyaretin Rusya'dan yapılan resmi davet üzerine gerçekleştiği belirtiliyor.
Hafter kısa bir süre önce de Libya'nın doğusunu ziyaret eden ABD heyetiyle bir görüşme gerçekleştirmişti. (Kaynak: Mepa News)
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