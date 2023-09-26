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Dünya
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Darbeci Hafter Moskova'da!

2023-09-26 18:29:05
Darbeci Hafter Moskova'da!

Libya'nın doğusunu kontrol altında tutan darbeci Halife Hafter bugün Rusya'nın başkenti Moskova'ya bir ziyaret gerçekleştirdi.

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Foto - Darbeci Hafter Moskova'da!

Kendisi için bir karşılama töreni düzenlenen Hafter'i Moskova'da Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunus-bek Yevkurov karşıladı.

#2
Foto - Darbeci Hafter Moskova'da!

Hafter'in Rusya'dak temasları sırasında bölgedeki güncel gelişmeleri ve seller sonrasında Libya'daki son durumu değerlendireceği düşünülüyor. Ziyaretin Rusya'dan yapılan resmi davet üzerine gerçekleştiği belirtiliyor.

#3
Foto - Darbeci Hafter Moskova'da!

Hafter kısa bir süre önce de Libya'nın doğusunu ziyaret eden ABD heyetiyle bir görüşme gerçekleştirmişti. (Kaynak: Mepa News)

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