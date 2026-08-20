Danimarka'nın sır dolu Erzurum planı: 93 yıllık belge ortaya çıktı

Danimarka'nın süt ve süt ürünleri alanındaki tecrübesi düşünüldüğünde, 1933 yılında Erzurum ve Kars'a yönelik bu araştırma talebi ayrı bir önem taşıyor. Bölgenin geniş mera alanları, güçlü hayvancılık kültürü ve hayvan varlığı, süt üretimine dayalı sanayi için önemli bir potansiyel oluşturuyordu. Danimarkalı uzmanların bölgeye gönderilmek istenmesi, bu potansiyelin uluslararası düzeyde de dikkat çektiğini ortaya koyuyor. Belgenin en dikkat çekici bölümlerinden biri, Türkiye'nin girişime resmî olarak izin vermesi. Hariciye Vekâleti tarafından hazırlanan cevap yazısında, Alfred Thorvald Larsen ve Peter Weigel'in Erzurum ve Kars bölgesinde inceleme yapmalarına izin verildiği, bu konudaki gerekli talimatların ise yerel makamlara gönderildiği ifade ediliyor. Bu ayrıntı, girişimin sıradan bir ziyaret olmadığını, devlet kurumlarının bilgisi ve onayı çerçevesinde yürütülen resmî bir çalışma olduğunu ortaya koyuyor.