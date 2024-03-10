Damat Tween’den İTÜ MTAL’e büyük sponsorluk! TEKNOFEST yolculuğunda güçlü destek verecek!

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve eşi Ahu Orakçıoğlu, İTÜ MTAL öğrencilerini okulda ziyaret etti. Atölye çalışmalarını yakından izleyen Orakçıoğlu çifti hem bilgi aldı hem de genç öğrencilere moral ve motivasyon aşıladı. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu “İhracatta istikrarlı büyüme, her alanda Ar-Ge ve yüksek teknolojiye dayalı katma değerli ürün geliştirmemizle mümkün olacak. Yüksek teknolojiye dayalı büyümeyi tercih etmek ve bunun için de öncelikle eğitime ağırlık verilmesi gerekiyor. Türkiye’nin geleceği gençlerimizi yenilikçi ürün geliştirme yönünde desteklemek, bu ülkeden çıkan global bir moda markası olarak her şeyden önce sorumluluğumuz. Onların başarısı ülke olarak hepimizi gururlandıracak” diye konuştu. Damat Tween’in genç bilim insanlarına desteğine öncülük eden Ahu Orakçıoğlu da “İTÜ MTAL’li genç öğrencilerimizin hedefleri büyük. Günde 2 ila 3 saat uykuyla yaşayan bu genç bilim insanlarının desteğe ihtiyacı var. Tüm iş insanlarımızı bu çocuklara destek olmaya çağırıyorum. Evlatlarımızın gözündeki ışığa tanık ve ortak olun. Onlara destek, geleceğe umutla ve güvenle bakmak demek” diye konuştu.