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Damat Tween’den İTÜ MTAL’e büyük sponsorluk! TEKNOFEST yolculuğunda güçlü destek verecek!

2024-03-10 11:36:15
Damat Tween’den İTÜ MTAL’e büyük sponsorluk! TEKNOFEST yolculuğunda güçlü destek verecek!

Damat Tween, İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’te yarışacak elektrikli araç projesine sponsorluk desteği oldu.

#1
Foto - Damat Tween’den İTÜ MTAL’e büyük sponsorluk! TEKNOFEST yolculuğunda güçlü destek verecek!

İTÜ MTAL öğrencileri, Damat Tween’in sponsor olduğu “Yaldız” adlı elektrikli araç projesi ile bu yıl TEKNOFEST’te “Effıency Challenge Elektrikli Araç Yarışları” kategorisinde birinci olmayı ve ardından Fransa'da düzenlenen Shell Eco Marathon’da Türkiye’yi temsil etmeyi hedefliyor. İTÜ MTAL öğrencilerinin sıfır karbon hedefiyle şehir trafiğine uygun şekilde tasarladığı elektrikli araç projesi Yaldız, batarya yönetim sistemi ve mekanik aksamın tümünün yerli olması ile öne çıkıyor.

#2
Foto - Damat Tween’den İTÜ MTAL’e büyük sponsorluk! TEKNOFEST yolculuğunda güçlü destek verecek!

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve eşi Ahu Orakçıoğlu, İTÜ MTAL öğrencilerini okulda ziyaret etti. Atölye çalışmalarını yakından izleyen Orakçıoğlu çifti hem bilgi aldı hem de genç öğrencilere moral ve motivasyon aşıladı. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu “İhracatta istikrarlı büyüme, her alanda Ar-Ge ve yüksek teknolojiye dayalı katma değerli ürün geliştirmemizle mümkün olacak. Yüksek teknolojiye dayalı büyümeyi tercih etmek ve bunun için de öncelikle eğitime ağırlık verilmesi gerekiyor. Türkiye’nin geleceği gençlerimizi yenilikçi ürün geliştirme yönünde desteklemek, bu ülkeden çıkan global bir moda markası olarak her şeyden önce sorumluluğumuz. Onların başarısı ülke olarak hepimizi gururlandıracak” diye konuştu. Damat Tween’in genç bilim insanlarına desteğine öncülük eden Ahu Orakçıoğlu da “İTÜ MTAL’li genç öğrencilerimizin hedefleri büyük. Günde 2 ila 3 saat uykuyla yaşayan bu genç bilim insanlarının desteğe ihtiyacı var. Tüm iş insanlarımızı bu çocuklara destek olmaya çağırıyorum. Evlatlarımızın gözündeki ışığa tanık ve ortak olun. Onlara destek, geleceğe umutla ve güvenle bakmak demek” diye konuştu.

#3
Foto - Damat Tween’den İTÜ MTAL’e büyük sponsorluk! TEKNOFEST yolculuğunda güçlü destek verecek!

İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Toros, “Öğrencilerimize TEKNOFEST’e giden yolda en güçlü desteği Damat Tween sağladı. Sayın Süleyman Orakçıoğlu ve eşi Ahu Orakçıoğlu gibi iş insanları çoğalmalı, onlara müteşekkiriz” dedi. Dönem dönem İTÜ’lü akademisyenlerin de destek verdiği derslerde öğrencilere lise çağında üniversiteli olma deneyimi sunduklarını belirten Hüseyin Toros “İTÜ MTAL olarak ülkemizin ve dünyanın nitelikli eleman ihtiyacına cevap vermek için öğrencilerimizi yetiştiriyor ve potansiyellerini açığa çıkarmayı hedefliyoruz” dedi. TEKNOFEST’e hazırlanan Yaldız isimli elektrikli araç projesini Aras Arslan kaptanlığında 15 öğrenciden oluşan takım yürütüyor. Projeye İTÜ MTAL Gemi Makineleri Öğretmenleri Fatih Alban ve Ali Rıza Karabüber mentörlük ediyor. İTÜ MTAL’in elektrikli araç projesi Yaldız’ın takım kaptanı Aras Arslan, “İTÜ MTAL olarak üç yıldır üzerinde çalıştığımız proje ile sıfır karbon hedefiyle doğaya zarar vermeyen, şehir içi trafiğe uygun elektrikli bir araç yapmayı hedefliyoruz. Güvenlikten donanıma teknik ve tasarım anlamında aracımızdaki tüm sorunları gidermeye ve ticarileşmeye odaklıyız. Aracımız şu anda Teknofest şartnamesine uygun. Aracımız ilk 10 saniyede 60 km hıza çıkıyor. Yarış odaklı çalıştığımız için araç yaklaşık 30 ile 40 dakika aralığında yolculuk yapmaya programlı” dedi.

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Foto - Damat Tween’den İTÜ MTAL’e büyük sponsorluk! TEKNOFEST yolculuğunda güçlü destek verecek!

İTÜ MTAL öğrencileri, 2021-2022 döneminde tamamen yerli direksiyon ve süspansiyon sisteminin yanında, aracın sürüş ve dayanım testlerini sorunsuz geçmesi nedeniyle TEKNOFEST Effiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları Finalistliği elde etti. Takip eden 2022-2023 döneminde -0.48 aerodinamiğe sahip kaporta tasarlanması ve yapılmasına ek olarak, aracın batarya kapasitesinin ve motor kapasitesinin arttırılması sayesinde yeniden TEKNOFEST Effiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları Finalisti oldu.

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