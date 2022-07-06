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Damar tıkanıklığa iyi gelen 5 besin! Damarları açan, güçlendiren besinler

2022-07-06 01:17:22
Damar tıkanıklığa iyi gelen 5 besin! Damarları açan, güçlendiren besinler

Damar tıkanıklığı, bir kan damarının genellikle damar sertliği ya da bir pıhtı nedeniyle tıkanmasıdır. Tıkanıklığa neden olan pıhtı, sıklıkla damarlarda aterosklerotik plaklar nedeniyle daralmış bölgelerde gelişir. Kalp ve damar yollarını temizlemek sağlık açısından oldukça önemli. Bu noktada doğru besinlerin tüketilmesinde fayda var. Yüksek tansiyon ve damar tıkanıklığına iyi gelen 5 besine haberimizde...

#1
Foto - Kalp Damar Tıkanıklığının Nedenleri- Damar tıkanıklığının en önemli nedeni genetik yatkınlıktır. Özellikle anne ya da babada damar tıkanıklığı varsa çocukta da olma riski yükselir. Diğer önemli etkenler ise yüksek kolesterol, şeker hastalığı,yüksek tansiyon, obezite, hareketsiz yaşam ve sigara kullanımıdır.

Kalp Damar Tıkanıklığının Nedenleri- Damar tıkanıklığının en önemli nedeni genetik yatkınlıktır. Özellikle anne ya da babada damar tıkanıklığı varsa çocukta da olma riski yükselir. Diğer önemli etkenler ise yüksek kolesterol, şeker hastalığı,yüksek tansiyon, obezite, hareketsiz yaşam ve sigara kullanımıdır.

#2
Foto - Damar Tıkanıklığı Belirtileri- Tıkalı bölgede şişme, uyuşma, nefes darlığı, bulantı ve kusma, beyin damar tıkanıklığı var ise görme ve konuşma bozukluğu, baş ağrısı, bacaklarda damar tıkanıklığı var ise yürürken ve dinlenirken ayakta uyuşma ve ağrı vb.

Damar Tıkanıklığı Belirtileri- Tıkalı bölgede şişme, uyuşma, nefes darlığı, bulantı ve kusma, beyin damar tıkanıklığı var ise görme ve konuşma bozukluğu, baş ağrısı, bacaklarda damar tıkanıklığı var ise yürürken ve dinlenirken ayakta uyuşma ve ağrı vb.

#3
Foto - ZEYTİNYAĞI- Zeytinyağı, düzenli kullanımında kalp ve damar rahatsızlıkları riskini yüzde 50 oranında düşürür. Zeytinyağı, yaraların tedavisinde kullanılan merhemlerin ana maddelerinden birini oluşturmaktadır. Ağız içindeki yaralarda, zeytin yaprağı çiğnenir. Apseli ve akıntılı yaralarda; mürsafi, mesteki, sarısabır, çam sakızı, terebentin, birer tatlı kaşığı alınarak yeteri kadar zeytinyağı ile merhem yapılır, yaraya sürülür.

ZEYTİNYAĞI- Zeytinyağı, düzenli kullanımında kalp ve damar rahatsızlıkları riskini yüzde 50 oranında düşürür. Zeytinyağı, yaraların tedavisinde kullanılan merhemlerin ana maddelerinden birini oluşturmaktadır. Ağız içindeki yaralarda, zeytin yaprağı çiğnenir. Apseli ve akıntılı yaralarda; mürsafi, mesteki, sarısabır, çam sakızı, terebentin, birer tatlı kaşığı alınarak yeteri kadar zeytinyağı ile merhem yapılır, yaraya sürülür.

#4
Foto - BROKOLİ- Brassica oleracea olarak bilinen bitki türlerine aittir. Vitamin ve mineral değeri çok zengin olan brokoli aynı zamanda vücuttaki sağlıklı hücreleri ve dokuları destekleyen çok sayıda güçlü antioksidan içerir. Brokoli, vitaminler, mineraller, lif ve antioksidanlar bakımından oldukça zengin bir sebzedir. İçeriğinde çok miktarda K vitamini ve lif barındıran demir, damarlardaki kalsiyum oranını dengeler ve kolesterolü yok eder.

BROKOLİ- Brassica oleracea olarak bilinen bitki türlerine aittir. Vitamin ve mineral değeri çok zengin olan brokoli aynı zamanda vücuttaki sağlıklı hücreleri ve dokuları destekleyen çok sayıda güçlü antioksidan içerir. Brokoli, vitaminler, mineraller, lif ve antioksidanlar bakımından oldukça zengin bir sebzedir. İçeriğinde çok miktarda K vitamini ve lif barındıran demir, damarlardaki kalsiyum oranını dengeler ve kolesterolü yok eder.

#5
Foto - BADEM- Bademde bulunan doymamış yağlar, protein ve potasyum kalp sağlığı için önemlidir. Bademin içerdiği E vitamini ayrıca etkili bir antioksidan olmasını sağlar. Bademde bol miktarda bulunan magnezyum kalp krizi önlemeye yardımcı olurken, aynı zamanda kalp hastalıkları riskini azaltır Badem tekli doymamış yağ, lif ve antioksidan içerikleri sayesinde damar ve kalp dostu bir besin olarak öneriliyor.

BADEM- Bademde bulunan doymamış yağlar, protein ve potasyum kalp sağlığı için önemlidir. Bademin içerdiği E vitamini ayrıca etkili bir antioksidan olmasını sağlar. Bademde bol miktarda bulunan magnezyum kalp krizi önlemeye yardımcı olurken, aynı zamanda kalp hastalıkları riskini azaltır Badem tekli doymamış yağ, lif ve antioksidan içerikleri sayesinde damar ve kalp dostu bir besin olarak öneriliyor.

#6
Foto - YULAF- Yulaf, tohumu ile bilinen bir tahıl tanesidir. Diyet lifi, kompleks karbonhidratlar ve çeşitli besinler açısından zengin olan yulaf, sağlık için gerekli olan magnezyum ve kalsiyum gibi önemli vitaminler ve minerallerle doludur. İnsan tüketiminin yanı sıra yulaf, hayvancılık için yem olarak da kullanılmaktadır. Lif açısından oldukça zengin olan yulaf kalp ve damar yollarını temizler. Kolesterolü düşüren yulafın öğle saatlerinde tüketilmesi tavsiye edilir.

YULAF- Yulaf, tohumu ile bilinen bir tahıl tanesidir. Diyet lifi, kompleks karbonhidratlar ve çeşitli besinler açısından zengin olan yulaf, sağlık için gerekli olan magnezyum ve kalsiyum gibi önemli vitaminler ve minerallerle doludur. İnsan tüketiminin yanı sıra yulaf, hayvancılık için yem olarak da kullanılmaktadır. Lif açısından oldukça zengin olan yulaf kalp ve damar yollarını temizler. Kolesterolü düşüren yulafın öğle saatlerinde tüketilmesi tavsiye edilir.

#7
Foto - TARÇIN-Tarçın, antioksidan içeriği en yüksek olan baharat türlerinden bir tanesidir. En güçlü antioksidanlar arasında yer alan flavonoidler, polifenol ve fenolik asit tarçında bol miktarda yer alır. Bu bileşenler vücutta serbest radikallerin oluşumunu önleyerek hücreleri oksidatif hasara karşı korur. Kandaki şekerini dengeleyen tarçın, tam bir antioksidan deposudur. Bununla birlikte kalbe giden damar yollarını temizler ve tıkanıkların oluşmasının önüne geçer. Tarçın, günde 1 çay kaşığı kadar tüketildiğinde damar yollarındaki rahatsızlık riskini yüzde 26 azaltır.

TARÇIN-Tarçın, antioksidan içeriği en yüksek olan baharat türlerinden bir tanesidir. En güçlü antioksidanlar arasında yer alan flavonoidler, polifenol ve fenolik asit tarçında bol miktarda yer alır. Bu bileşenler vücutta serbest radikallerin oluşumunu önleyerek hücreleri oksidatif hasara karşı korur. Kandaki şekerini dengeleyen tarçın, tam bir antioksidan deposudur. Bununla birlikte kalbe giden damar yollarını temizler ve tıkanıkların oluşmasının önüne geçer. Tarçın, günde 1 çay kaşığı kadar tüketildiğinde damar yollarındaki rahatsızlık riskini yüzde 26 azaltır.

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