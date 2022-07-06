Damar tıkanıklığa iyi gelen 5 besin! Damarları açan, güçlendiren besinler

YULAF- Yulaf, tohumu ile bilinen bir tahıl tanesidir. Diyet lifi, kompleks karbonhidratlar ve çeşitli besinler açısından zengin olan yulaf, sağlık için gerekli olan magnezyum ve kalsiyum gibi önemli vitaminler ve minerallerle doludur. İnsan tüketiminin yanı sıra yulaf, hayvancılık için yem olarak da kullanılmaktadır. Lif açısından oldukça zengin olan yulaf kalp ve damar yollarını temizler. Kolesterolü düşüren yulafın öğle saatlerinde tüketilmesi tavsiye edilir.