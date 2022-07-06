2022-07-06 01:17:22 Damar tıkanıklığa iyi gelen 5 besin! Damarları açan, güçlendiren besinler
Damar tıkanıklığı, bir kan damarının genellikle damar sertliği ya da bir pıhtı nedeniyle tıkanmasıdır. Tıkanıklığa neden olan pıhtı, sıklıkla damarlarda aterosklerotik plaklar nedeniyle daralmış bölgelerde gelişir. Kalp ve damar yollarını temizlemek sağlık açısından oldukça önemli. Bu noktada doğru besinlerin tüketilmesinde fayda var. Yüksek tansiyon ve damar tıkanıklığına iyi gelen 5 besine haberimizde...