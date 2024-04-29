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Spor
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Dakika bir gol bir! Konferans Ligi’nde Fenerbahçe’yi yıkmışlardı! Ne Ferdi ne de İrfan Can…

2024-04-29 10:41:55
Dakika bir gol bir! Konferans Ligi’nde Fenerbahçe’yi yıkmışlardı! Ne Ferdi ne de İrfan Can…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yolunda yürüyüşüne devam eden Fenerbahçe, sezon sonunda mutlu sona ulaşmak istiyor. Şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen sarı-lacivertli ekip bir yandan da transfer çalışmalarını yürütüyor. Yaz transfer döneminde birçok oyuncusuna teklif gelmesi beklenen Fenerbahçe'de sürpriz bir isme sürpriz bir talip çıktı. Konferans Ligi'nde sarı-lacivertlileri eleyen Olympiakos, takımın en önemli parçası için devreye girdi. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Dakika bir gol bir! Konferans Ligi’nde Fenerbahçe’yi yıkmışlardı! Ne Ferdi ne de İrfan Can…

Dev derbide büyük bir üstünlük kuran sarı-lacivertli ekip, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak zirveyi takibini sürdürdü.

#2
Foto - Dakika bir gol bir! Konferans Ligi’nde Fenerbahçe’yi yıkmışlardı! Ne Ferdi ne de İrfan Can…

Ligin kalan son 4 haftasında da galibiyet serisini sürdürmek isteyen Kanarya, uzun yıllardır devam eden şampiyonluk hasretini sona erdirmenin peşinde.

#3
Foto - Dakika bir gol bir! Konferans Ligi’nde Fenerbahçe’yi yıkmışlardı! Ne Ferdi ne de İrfan Can…

Bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, yaz aylarında birçok oyuncusuyla yollarını ayıracak.

#4
Foto - Dakika bir gol bir! Konferans Ligi’nde Fenerbahçe’yi yıkmışlardı! Ne Ferdi ne de İrfan Can…

Özellikle Ferdi Kadıoğlu, Osayi-Samuel, İrfan Can Kahveci ve Oosterwolde gibi isimlere teklifler gelmesi beklenirken sürpriz bir haber daha ortaya çıktı.

#5
Foto - Dakika bir gol bir! Konferans Ligi’nde Fenerbahçe’yi yıkmışlardı! Ne Ferdi ne de İrfan Can…

Fenerbahçe'de son haftaların kahramanı olan ve İsmail Kartal'ın vazgeçilmezi için Olympiakos devreye girdi.

#6
Foto - Dakika bir gol bir! Konferans Ligi’nde Fenerbahçe’yi yıkmışlardı! Ne Ferdi ne de İrfan Can…

Trabzonspor maçı sonrasında yaşananların ardından, büyük şok geçiren Dominik Livakovic için flaş bir gelişme yaşandı.

#7
Foto - Dakika bir gol bir! Konferans Ligi’nde Fenerbahçe’yi yıkmışlardı! Ne Ferdi ne de İrfan Can…

Hırvat eldiven Livakovic'in sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edildi. Hırvat eldiven Livakovic'in sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edildi. Sabah'a göre; Yunan ekibinin kısa süre içinde Fenerbahçe'ye teklif yapacağı da ileri sürüldü.

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