2024-04-29 10:41:55 Dakika bir gol bir! Konferans Ligi’nde Fenerbahçe’yi yıkmışlardı! Ne Ferdi ne de İrfan Can…
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yolunda yürüyüşüne devam eden Fenerbahçe, sezon sonunda mutlu sona ulaşmak istiyor. Şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen sarı-lacivertli ekip bir yandan da transfer çalışmalarını yürütüyor. Yaz transfer döneminde birçok oyuncusuna teklif gelmesi beklenen Fenerbahçe'de sürpriz bir isme sürpriz bir talip çıktı. Konferans Ligi'nde sarı-lacivertlileri eleyen Olympiakos, takımın en önemli parçası için devreye girdi. İşte son dakika haberinin detayları…