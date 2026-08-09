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Daha yeni Türkiye ile anlaşma imzalamışlardı! Suudi Arabistan’a çok büyük şok

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Daha yeni Türkiye ile anlaşma imzalamışlardı! Suudi Arabistan’a çok büyük şok

Türkiye ve Pakistan'la birlikte “Mekke Ortak Savunma Anlaşması”nı imzalayarak bütün dikkatleri üzerine çeken Suudi Arabistan, büyük bir şokla sarsıldı.

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Foto - Daha yeni Türkiye ile anlaşma imzalamışlardı! Suudi Arabistan’a çok büyük şok

Orta Doğu'daki sıcak çatışma ortamı, her geçen gün biraz daha fazla kızışıyor. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'nun Cizan bölgesindeki rafinerisini İHA'yla hedef aldıklarını açıkladı. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'nun Cizan bölgesindeki rafinerisini İHA'yla hedef aldıklarını açıkladı.

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Foto - Daha yeni Türkiye ile anlaşma imzalamışlardı! Suudi Arabistan’a çok büyük şok

Al Jazeera'dan edinilen bilgilere göre Husilerin sözcüsü, "Aramco rafinerisini insansız hava aracıyla hedef aldık ve saldırı isabetliydi" açıklamasını yaptı.

#3
Foto - Daha yeni Türkiye ile anlaşma imzalamışlardı! Suudi Arabistan’a çok büyük şok

İran destekli Husiler, 20 Temmuz'da, Suudi Arabistan'ın Yemen'de kontrolü altındaki bölgelere abluka uyguladığını iddia ederek "deniz seyrüsefer yasağı" olarak nitelendirdikleri bir uygulama başlattıklarını duyurmuştu.

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Foto - Daha yeni Türkiye ile anlaşma imzalamışlardı! Suudi Arabistan’a çok büyük şok

Husiler, 22 Temmuz akşamı da Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerini balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını, saldırılar sonucunda gemilerde yangın çıktığını ileri sürmüştü.

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Foto - Daha yeni Türkiye ile anlaşma imzalamışlardı! Suudi Arabistan’a çok büyük şok

İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana'nın yanı sıra ülkenin bazı kent ve illerinde kontrolü elinde bulunduruyor.

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