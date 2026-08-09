Sadece tek bir isteği vardı! 59 yaşında hayatını kaybeden şarkıcı Cansever’in son mesajı kahretti
Lösemiyle mücadele ederken 59 yaşında hayatını kaybeden şarkıcı Cansever’in vefatından önce yaptığı son paylaşım yürek burktu.
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Lösemiyle mücadele ederken 59 yaşında hayatını kaybeden şarkıcı Cansever’in vefatından önce yaptığı son paylaşım yürek burktu.
90'lı yıllara damga vuran, “Ağla Gözbebeğim”, “Sen de Gittin” ve “Kime Bu İnat” gibi arabesk şarkılarıyla tanınan Cansever, lösemiyle verdiği mücadelenin ardından 59 yaşında hayatını kaybetti.
Geçtiğimiz aralık ayında lösemi teşhisi konulan ve Almanya’da tedavi gören sanatçıya 26 Mart 2026’da ilik nakli yapılmıştı. Naklin ardından tedavisi ve kontrolleri devam eden Cansever, ilerleyen süreçte sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri sevenleriyle paylaşmıştı. Cansever’in hayatını kaybetmesinin ardından vefatından önce yaptığı son paylaşım dikkat çekti.
Tedavisinin devam ettiği dönemde sağlık durumuyla ilgili bilgi veren sanatçı, konuşmakta ve yazmakta zorlandığını, sürekli serum ve ilaç tedavisi gördüğünü anlatmıştı. Cansever, sevenlerine şu sözlerle seslenmişti: “Canlar, merak etmeyin. Allah’ın adıyla bu da geçecek. Çok yazan, arayan var; konuşamıyorum, yazamıyorum. Sürekli serumlar, antibiyotikler, ilaçlar alıyorum ve sürekli yatıyorum. Tansiyonum düşüyor sürekli, ateşim çıkıyor. Bakalım ne kadar sürecek. Bu stabil olana kadar duanızı eksik etmeyin. Başka bir şey istemem sizden.”
Cansever’in son mesajında yaşadığı sağlık sorunlarını anlatırken umudunu korumaya çalışması dikkat çekti. Ünlü sanatçı, tansiyonunun sürekli düştüğünü ve ateşinin yükseldiğini belirtirken tedavisinin stabil hale gelmesini beklediğini ifade etmişti.
Kendisini merak ederek arayan ve mesaj gönderenlere de seslenen Cansever, sağlık durumu nedeniyle konuşamadığını ve yazamadığını belirtmiş, sevenlerinden yalnızca dualarını eksik etmemelerini istemişti.
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