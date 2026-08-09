Sadece tek bir isteği vardı! 59 yaşında hayatını kaybeden şarkıcı Cansever’in son mesajı kahretti

Tedavisinin devam ettiği dönemde sağlık durumuyla ilgili bilgi veren sanatçı, konuşmakta ve yazmakta zorlandığını, sürekli serum ve ilaç tedavisi gördüğünü anlatmıştı. Cansever, sevenlerine şu sözlerle seslenmişti: “Canlar, merak etmeyin. Allah’ın adıyla bu da geçecek. Çok yazan, arayan var; konuşamıyorum, yazamıyorum. Sürekli serumlar, antibiyotikler, ilaçlar alıyorum ve sürekli yatıyorum. Tansiyonum düşüyor sürekli, ateşim çıkıyor. Bakalım ne kadar sürecek. Bu stabil olana kadar duanızı eksik etmeyin. Başka bir şey istemem sizden.”