Daha yeni motorine gelmişti! Akaryakıt fiyatlarına maalesef bir büyük zam daha geliyor
Dolar kuru ve brent petroldeki değişimlere paralel olarak yükselen akaryakıt fiyatlarıyla ilgili kötü haber verildi. Motorinin ardından bir zam daha geliyor.
Küresel gelişmelerin ardından yaşanan brent petrol artışının benzin fiyatlarına yansıması bekleniyor.
Motorine yapılan 2.40 TL’lik zammın ardından sektör kaynakları, 27 Şubat Cuma gece yarısından itibaren benzine 1.11 TL ila 1.24 TL arasında zam yapılacağını açıkladı.
İstanbul'da benzin fiyatları 57 lira, mazot 60 lira, LPG ise 30 lira seviyesinde seyrediyor.
Motorin gelen zam sonrası litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 60,40 TL'ye, Ankara'da 61,50 TL'ye, İzmir'de 61,70 TL'ye yükseldi.
