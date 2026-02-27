Türkiye'de çok satan modeller geri çağırılıyor: Ölüm riski çok yüksek!

Sıcak ve nem kimyasal yapıyı bozuyor Güvenlik raporunda yer alan teknik detaylar oldukça sarsıcı. Hava yastığını şişirmeye yarayan düzenek içerisindeki kimyasal maddelerin, zamanla dış etkenlere bağlı olarak deforme olduğu belirtiliyor. Özellikle sıcak ve nemli bölgelerde bulunan araçlarda bu bozulma daha hızlı gerçekleşiyor. Bozulmuş kimyasal yapı, olası bir kaza anında hava yastığının olması gerekenden çok daha büyük bir basınçla patlamasına sebebiyet veriyor.