SON DAKİKA
Otomotiv
9
Yeniakit Publisher
Türkiye'de çok satan modeller geri çağırılıyor: Ölüm riski çok yüksek!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'de çok satan modeller geri çağırılıyor: Ölüm riski çok yüksek!

Avrupa Birliği'nin Safety Gate sistemi, BMW'nin bazı modellerinde Takata hava yastığı kaynaklı ciddi güvenlik uyarısı yayınladı.

#1
Foto - Türkiye'de çok satan modeller geri çağırılıyor: Ölüm riski çok yüksek!

Özellikle 1998-2003 yılları arasında üretilen 5 Serisi ve X5 modellerini kapsayan bu geri çağırma kararı, hatalı hava yastıklarının kaza anında ölümcül yaralanma riski taşıması nedeniyle alındı.

#2
Foto - Türkiye'de çok satan modeller geri çağırılıyor: Ölüm riski çok yüksek!

Otomotiv dünyasında son yılların en büyük güvenlik krizlerinden biri olan Takata hava yastığı sorunu, eski model BMW kullanıcılarını yeniden hedef aldı.

#3
Foto - Türkiye'de çok satan modeller geri çağırılıyor: Ölüm riski çok yüksek!

Avrupa Birliği’nin hızlı uyarı sistemi Safety Gate üzerinden yayımlanan bildiriyle, Fransa’nın tespit ettiği "ciddi risk" içeren araçlar için dünya genelinde alarm verildi. Özellikle belirli üretim yıllarını kapsayan bu uyarı, ihmal edilmeyecek kadar hayati önem taşıyor.

#4
Foto - Türkiye'de çok satan modeller geri çağırılıyor: Ölüm riski çok yüksek!

Hangi modeller tehlike altında? Yayımlanan resmi rapora göre riskli hava yastıkları, 09 Kasım 1998 ile 19 Aralık 2003 tarihleri arasında banttan inen belirli serilerde bulunuyor.

#5
Foto - Türkiye'de çok satan modeller geri çağırılıyor: Ölüm riski çok yüksek!

Bu kapsamda; efsane kasa olarak bilinen BMW 5 Serisi (E39) ile markanın popüler SUV modeli olan BMW X5 (E53) sahiplerinin acilen harekete geçmesi gerekiyor. Araçlarda kullanılan Takata NADI tipi hava yastıklarının, AB güvenlik mevzuatına aykırı olduğu resmen belgelendi.

#6
Foto - Türkiye'de çok satan modeller geri çağırılıyor: Ölüm riski çok yüksek!

Sıcak ve nem kimyasal yapıyı bozuyor Güvenlik raporunda yer alan teknik detaylar oldukça sarsıcı. Hava yastığını şişirmeye yarayan düzenek içerisindeki kimyasal maddelerin, zamanla dış etkenlere bağlı olarak deforme olduğu belirtiliyor. Özellikle sıcak ve nemli bölgelerde bulunan araçlarda bu bozulma daha hızlı gerçekleşiyor. Bozulmuş kimyasal yapı, olası bir kaza anında hava yastığının olması gerekenden çok daha büyük bir basınçla patlamasına sebebiyet veriyor.

#7
Foto - Türkiye'de çok satan modeller geri çağırılıyor: Ölüm riski çok yüksek!

Parçalanma etkisi yaralanmaları artırıyor Hatalı şişiricilerin patlama anında metal parçalar fırlatarak sürücü ve yolcular üzerinde şarapnel etkisi oluşturabileceği vurgulanıyor. BMW, bu durumun ciddi yaralanmalara ve hatta can kayıplarına yol açabileceği konusunda kullanıcıları uyardı.

#8
Foto - Türkiye'de çok satan modeller geri çağırılıyor: Ölüm riski çok yüksek!

Almanya ve Hırvatistan'da da tespit edilen bu riskli ürünler için marka, resmi geri çağırma sürecini başlatırken, kullanıcıların araçlarını kullanmayı durdurmalarını ve şasi numarası üzerinden kontrol yapmalarını istiyor./ kaynak: İnternethaber

