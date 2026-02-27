Bu isimle mi ligi altüst edecek Fenerbahçe... Tedesco'dan bahanesiz devrim! Cherif şampiyon yapar mı?

Tedesco, Cherif tartışmaları sürerken bir diğer genç yetenek Alaettin için de kapıları açtı. Nottingham karşısında sahaya attığı genç forvetine güveninden bahsetti. - Alaettin'in performansını biliyoruz, bizimle antrenman yapıyor. Çok büyük bir potansiyel. Sadece o değil, izlediğimiz başka oyuncularımız da var. Fenerbahçe şampiyonluğa giderken bir yandan elindeki kısıtlı kadroyu maksimize etmeye çalışıyor, diğer yandan geleceğin yıldızlarını ateş hattına sürüyor.