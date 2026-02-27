Bu isimle mi ligi altüst edecek Fenerbahçe... Tedesco'dan bahanesiz devrim! Cherif şampiyon yapar mı?
Fenerbahçe şampiyonluk yolunda 'gençlik ateşiyle' mi yanacak, yoksa riskin kurbanı mı olacak? Forvet hattındaki eksiklere rağmen mazeret üretmeyen Domenico Tedesco, fiziksel gücüyle büyüleyen ancak teknik eksikleriyle tartışılan Sidiki Cherif’e sarıldı. Camia, 'gelecek sezonun as forveti olmayacak isimle şampiyonluk kovalanır mı?' sorusuna yanıt ararken; Alman hoca, Alaettin hamlesiyle altyapı devriminin fitilini de ateşledi.