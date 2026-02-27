  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Papa’nın Türkiye ziyareti olay olmuştu! Türkiye’nin sessiz sedasız aldığı “Vatikan” kararı ortaya çıktı Cildinizi yoğun temizlikle meşgul etmeyin, nazik bir şekilde koruyun uyarısı! Diyetisyenden iftar tavsiyesi: 30 dakikadan önce sofradan kalkmayın! Yumurta satışında yeni dönem: Haftalık üst sınır getirildi Dünyanın en iyilerini seçtiler! Türkiye listeye damga vurdu! Hilal Kaplan'dan Erdoğan için olay sözler Manevi arınma mevsimi: Ramazan'da mideyi yormadan hem ruhsal hem fiziksel dinlenme mümkün İstanbullulara “Yarısı Bizden” müjdesi! Tarih verildi: Tüm vatandaşlar yararlanabilecek Beşiktaş'ta enerji patlaması! Geleceğin imzası atılacak!
Spor
5
Yeniakit Publisher
Bu isimle mi ligi altüst edecek Fenerbahçe... Tedesco'dan bahanesiz devrim! Cherif şampiyon yapar mı?
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Bu isimle mi ligi altüst edecek Fenerbahçe... Tedesco'dan bahanesiz devrim! Cherif şampiyon yapar mı?

Fenerbahçe şampiyonluk yolunda 'gençlik ateşiyle' mi yanacak, yoksa riskin kurbanı mı olacak? Forvet hattındaki eksiklere rağmen mazeret üretmeyen Domenico Tedesco, fiziksel gücüyle büyüleyen ancak teknik eksikleriyle tartışılan Sidiki Cherif’e sarıldı. Camia, 'gelecek sezonun as forveti olmayacak isimle şampiyonluk kovalanır mı?' sorusuna yanıt ararken; Alman hoca, Alaettin hamlesiyle altyapı devriminin fitilini de ateşledi.

#1
Foto - Bu isimle mi ligi altüst edecek Fenerbahçe... Tedesco'dan bahanesiz devrim! Cherif şampiyon yapar mı?

Fenerbahçe'nin şampiyonluk yürüyüşünü sürdürmek için Sidiki Cherif'in performansına ihtiyaç duyuyor. Tedesco'nun, forvet hattındaki tercihleri ve yönetimin kadro mühendisliği eleştiri oklarının hedefinde.

#2
Foto - Bu isimle mi ligi altüst edecek Fenerbahçe... Tedesco'dan bahanesiz devrim! Cherif şampiyon yapar mı?

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Sidiki Cherif hakkında yapılan teknik analizler, oyuncunun fiziksel kapasitesinin üst seviyede olduğunu ancak tecrübe eksikliğinin göze çarptığını vurguluyor. Uzun adımlar, yüksek tempo, üst düzey çabukluk ve hızlı bir isim. Ancak genç golcü topla birlikte hızını kontrol edememesi, hava toplarındaki servis kalitesinin düşüklüğü ve teknik yetersizlikleri olarak öne çıkıyor.

#3
Foto - Bu isimle mi ligi altüst edecek Fenerbahçe... Tedesco'dan bahanesiz devrim! Cherif şampiyon yapar mı?

Camianın aklında ise, "Gelecek sezonun as santrforu olmayacak bir oyuncuyla, şampiyonluk yarışının en kritik döneminde neden risk alınıyor?" sorusu var. Takımdaki önemli isimlerin yokluğuna ve santrfor eksikliğine rağmen şikayet etmeyen Domenico Tedesco, sergilediği tavırla takdir topluyor. Alman hocanın, Fenerbahçe’nin genetiğinde olan "girdaptan çıkma ve başarma" azmini takıma aşıladığı görülüyor. Tedesco'nun eksiklere rağmen "Elimizden geleni yapacağız" diyerek mazeretlere sığınmaması, kulüp içindeki kriz yönetimini güçlendiriyor.

#4
Foto - Bu isimle mi ligi altüst edecek Fenerbahçe... Tedesco'dan bahanesiz devrim! Cherif şampiyon yapar mı?

Tedesco, Cherif tartışmaları sürerken bir diğer genç yetenek Alaettin için de kapıları açtı. Nottingham karşısında sahaya attığı genç forvetine güveninden bahsetti. - Alaettin'in performansını biliyoruz, bizimle antrenman yapıyor. Çok büyük bir potansiyel. Sadece o değil, izlediğimiz başka oyuncularımız da var. Fenerbahçe şampiyonluğa giderken bir yandan elindeki kısıtlı kadroyu maksimize etmeye çalışıyor, diğer yandan geleceğin yıldızlarını ateş hattına sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O zaman da "Reis" idi, şimdi de "Reis" Erdoğan’ın yanındaki bu delikanlıyı tanıdınız mı?
Gündem

O zaman da "Reis" idi, şimdi de "Reis" Erdoğan’ın yanındaki bu delikanlıyı tanıdınız mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum günü vesilesiyle paylaşılan gençlik yılları fotoğrafları sosyal medyayı salladı. İstanbul Valisi..
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargıda hızlanma resti! "Hâkim kusura bakmasın" dedi: 8 yıllık davaların hesabı sorulacak!
Gündem

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargıda hızlanma resti! "Hâkim kusura bakmasın" dedi: 8 yıllık davaların hesabı sorulacak!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, göreve başlamasının ardından yargıdaki gecikmelere karşı en sert çıkışlarından birini yaptı.
Siyonistlerin uşağı haydut ABD'den İsviçre bankasına kirli operasyon! Finansal terör estiren Washington, Rusya ve İran'ın en büyük bankasına çöktü
Gündem

Siyonistlerin uşağı haydut ABD'den İsviçre bankasına kirli operasyon! Finansal terör estiren Washington, Rusya ve İran'ın en büyük bankasına çöktü

Küresel sömürü düzeninin merkezi haydut ABD, İsviçre merkezli MBaer Merchant Bank’ın fişini çekmek için düğmeye bastı. Kendinden olmayan her..
Şeytani Profesöre mahkemeden red! Aldığı ceza hukuka uygun bulundu!
Gündem

Şeytani Profesöre mahkemeden red! Aldığı ceza hukuka uygun bulundu!

İstanbul'da, çocuklara ketamin vererek gerçeğe aykırı aile içi cinsel istismar raporu çıkardığı iddiasıyla tutuklanan şeytani Prof. Dr. Süle..
Akın Gürlek’e bir hafta süre vermişti. O süre doldu! Tipitip Özgür Oldu "Bay Fıs"! Akın Gürlek Hakkındaki İddiaları Elinde Patladı!
Gündem

Akın Gürlek’e bir hafta süre vermişti. O süre doldu! Tipitip Özgür Oldu "Bay Fıs"! Akın Gürlek Hakkındaki İddiaları Elinde Patladı!

Siyaset sahnesinde boş vaatleri ve tutarsız çıkışlarıyla tanınan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir kez daha "balon" çıktı. Bir hafta önce kü..
CHP'de rüşvet diyen yandı! Ekrem'in trolleri infaz etti!
Gündem

CHP'de rüşvet diyen yandı! Ekrem'in trolleri infaz etti!

"Partimiz rüşvet ve yolsuzluktan arınmalı" şeklinde bildiri yayımlayan 30 CHP'li eski ilçe başkanı ihraç edildi. Kararı CHP Genel Merkezi de..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23