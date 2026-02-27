Hilal Kaplan'dan Erdoğan için olay sözler

Bugün Türkiye, yalnızca coğrafyasının değil, sözünün de ağırlığı olan bir ülkeyse, bu liderlik tarzının sonucudur. Erdoğan'ın siyasetini sevmek ya da eleştirmek mümkündür; ancak inkâr edilemeyecek bir gerçek var: O, Türkiye'yi edilgen bir ülke olmaktan çıkarıp kendi kaderi üzerine konuşan bir aktöre dönüştürdü. Batı'nın çizdiği sınırları kabullenmeyen, Doğu'yla ilişki kurmaktan çekinmeyen, gerektiğinde yalnız kalmayı göze alan bir siyasi duruş inşa etti. Bu, konforlu değil; ama tarih yazan liderlerin yolu da hiçbir zaman dikensiz gül bahçesi olmamıştır.