Daha önce böyle humus gördünüz mü?

Meze olarak bilinen humusun kahvaltıda da çok güzel bir lezzet olduğunu anlatan Zorlu, şunları kaydetti: "Hatay'ımızın yöresel bir ürünü. Bir de değişik bir şekilde sarılarak yapılıyor ve severek yiyoruz. Çok hafif olduğundan sabahları ciğer yerine bunu tercih ediyoruz. Her sabah da yiyoruz."