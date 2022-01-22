2022-01-22 03:08:59 Daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor bu sorunun çözülmesi için! Köpek tehlikesi kaosa sürüklüyor!
Sokaklarda başıboş gezen ve çeteleşen köpeklere vatandaşlar sosyal medyada isyan etti. "Daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor bu sorunun çözülmesi için" diye tepki gösteren vatandaşlar, her gün yaşanan köpek saldırılarının arttığını belirtti ve Twitter'da "#KöpekTehlikesi" etiketiyle sokakların terörize olduğuna dikkat çekti. "#KöpekTehlikesi" etiketi, Türkiye gündeminin ilk sırasına yerleşti.