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Daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor bu sorunun çözülmesi için! Köpek tehlikesi kaosa sürüklüyor!

2022-01-22 03:08:59
Daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor bu sorunun çözülmesi için! Köpek tehlikesi kaosa sürüklüyor!

Sokaklarda başıboş gezen ve çeteleşen köpeklere vatandaşlar sosyal medyada isyan etti. "Daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor bu sorunun çözülmesi için" diye tepki gösteren vatandaşlar, her gün yaşanan köpek saldırılarının arttığını belirtti ve Twitter'da "#KöpekTehlikesi" etiketiyle sokakların terörize olduğuna dikkat çekti. "#KöpekTehlikesi" etiketi, Türkiye gündeminin ilk sırasına yerleşti.

#1
Foto - Bir taraftan Batı'nın fonladığı, diğer taraftan vatandaştan dilencilik yoluyla topladıkları paralarla ihya olan sözde hayvan derneklerinin yöneticileri, sokakların terörize olmasını umursamadan başıboş köpeklerin barınaklarda toplanmasına karşı çıkıyor.

Bir taraftan Batı'nın fonladığı, diğer taraftan vatandaştan dilencilik yoluyla topladıkları paralarla ihya olan sözde hayvan derneklerinin yöneticileri, sokakların terörize olmasını umursamadan başıboş köpeklerin barınaklarda toplanmasına karşı çıkıyor.

#2
Foto - Utanmadan köpek saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki minik Asiye Ateş'in ailesine dava açacak kadar gözü dönen sözde hayvan dernekleri, köpeklerle terörize edilen sokakların kaos ortamına dönmesi yönünde faaliyet gösteriyor.

Utanmadan köpek saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki minik Asiye Ateş'in ailesine dava açacak kadar gözü dönen sözde hayvan dernekleri, köpeklerle terörize edilen sokakların kaos ortamına dönmesi yönünde faaliyet gösteriyor.

#3
Foto - Sokaklarda oynayan çocukların güvenliğinin ortadan kalkmasına isyan eden vatandaşlar, medya yoluyla yaygara koparan 'mama lobisi'nin sözcüsü derneklere tepki gösteriyor.

Sokaklarda oynayan çocukların güvenliğinin ortadan kalkmasına isyan eden vatandaşlar, medya yoluyla yaygara koparan 'mama lobisi'nin sözcüsü derneklere tepki gösteriyor.

#4
Foto - Sosyal medya kullanıcısı vatandaşlar, artık sokakların güvenli hale gelmesini istiyor ve başıboş köpeklerin toplanmasını talep ediyor. İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

Sosyal medya kullanıcısı vatandaşlar, artık sokakların güvenli hale gelmesini istiyor ve başıboş köpeklerin toplanmasını talep ediyor. İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

#5
Foto - İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

#6
Foto - İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

#7
Foto - İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

#8
Foto - İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

#9
Foto - İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

#10
Foto - İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

#11
Foto - İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

#12
Foto - İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

#13
Foto - İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

#14
Foto - İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

#15
Foto - İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

#16
Foto - İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

#17
Foto - İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

#18
Foto - İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

#19
Foto - İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

#20
Foto - İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

#21
Foto - İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

#22
Foto - İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

#23
Foto - İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

#24
Foto - İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

#25
Foto - İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

#26
Foto - İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

#27
Foto - İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

#28
Foto - İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

#29
Foto - İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

#30
Foto - İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

#31
Foto - İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

#32
Foto - İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

#33
Foto - İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

#34
Foto - İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

#35
Foto - İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

#36
Foto - İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

#37
Foto - İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

#38
Foto - İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

#39
Foto - İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

#40
Foto - İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

#41
Foto - İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

#42
Foto - İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

#43
Foto - İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

#44
Foto - İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

#45
Foto - İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

#46
Foto - İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

#47
Foto - İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

#48
Foto - İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

#49
Foto - İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

#50
Foto - İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

#51
Foto - İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

#52
Foto - İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

#53
Foto - İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

#54
Foto - İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

#55
Foto - İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

#56
Foto - İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

#57
Foto - İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

#58
Foto - İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

#59
Foto - İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

#60
Foto - İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

#61
Foto - İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

#62
Foto - İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

#63
Foto - İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

#64
Foto - İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

#65
Foto - İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

#66
Foto - İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

#67
Foto - İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

#68
Foto - İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

#69
Foto - İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

#70
Foto - İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

#71
Foto - İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

#72
Foto - İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

İşte sokaklardaki köpek saldırılarından muzdarip olan vatandaşların o isyanı...

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