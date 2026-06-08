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#1
Foto - Altın piyasasında sert düşüş dalgası! Standart altının kilogram fiyatı bir günde çakıldı!

Haftanın ilk işlem gününde standart altının kilogram fiyatı, cuma günü gerçekleştirdiği 6 milyon 580 bin liralık kapanışın ardından yeni günde yüzde 2,0 oranında değer kaybederek 6 milyon 448 bin lira seviyesine kadar geriledi. Gün içerisinde en yüksek 6 milyon 530 bin lirayı test eden standart altın, gelen satış baskısıyla birlikte en düşük 6 milyon 330 bin lirayı gördü ve günü düşüşle tamamladı.

#2
Foto - Altın piyasasında sert düşüş dalgası! Standart altının kilogram fiyatı bir günde çakıldı!

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 330 bin lira, en yüksek 6 milyon 530 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,0 düşüşle 6 milyon 448 bin lira oldu.

#3
Foto - Altın piyasasında sert düşüş dalgası! Standart altının kilogram fiyatı bir günde çakıldı!

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 6 milyon 580 bin liradan tamamlamıştı.

#4
Foto - Altın piyasasında sert düşüş dalgası! Standart altının kilogram fiyatı bir günde çakıldı!

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 13 milyar 56 milyon 825 bin 835,65 lira, işlem miktarı ise 2 bin 46,72 kilogram oldu.

#5
Foto - Altın piyasasında sert düşüş dalgası! Standart altının kilogram fiyatı bir günde çakıldı!

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 13 milyar 782 milyon 727 bin 588,56 lira olarak gerçekleşti.

#6
Foto - Altın piyasasında sert düşüş dalgası! Standart altının kilogram fiyatı bir günde çakıldı!

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Türkiye Emlak Katılım Bankası ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

#7
Foto - Altın piyasasında sert düşüş dalgası! Standart altının kilogram fiyatı bir günde çakıldı!

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

#8
Foto - Altın piyasasında sert düşüş dalgası! Standart altının kilogram fiyatı bir günde çakıldı!

Önceki Kapanış 6.580.000,00

#9
Foto - Altın piyasasında sert düşüş dalgası! Standart altının kilogram fiyatı bir günde çakıldı!

En Düşük 6.330.000,00

#10
Foto - Altın piyasasında sert düşüş dalgası! Standart altının kilogram fiyatı bir günde çakıldı!

En Yüksek 6.530.000,00

#11
Foto - Altın piyasasında sert düşüş dalgası! Standart altının kilogram fiyatı bir günde çakıldı!

Kapanış 6.448.000,00

#12
Foto - Altın piyasasında sert düşüş dalgası! Standart altının kilogram fiyatı bir günde çakıldı!

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