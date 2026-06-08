Haftanın ilk işlem gününde standart altının kilogram fiyatı, cuma günü gerçekleştirdiği 6 milyon 580 bin liralık kapanışın ardından yeni günde yüzde 2,0 oranında değer kaybederek 6 milyon 448 bin lira seviyesine kadar geriledi. Gün içerisinde en yüksek 6 milyon 530 bin lirayı test eden standart altın, gelen satış baskısıyla birlikte en düşük 6 milyon 330 bin lirayı gördü ve günü düşüşle tamamladı.