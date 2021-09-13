Daha iyi bir beyin sağlığı için 7 yöntem

Sağlıklı bir vücut için izleyebileceğiniz iyi bir diyet, daha sağlıklı bir beyin için de işe yarayabilir. DSÖ, Akdeniz diyetinin bilişsel gerileme ve bunama riskini azaltabileceğini öne sürüyor. Yeterli ve dengeli bir diyet, gelişmiş bilişsel işlev ile birlikte artan beyin hacimlerine yol açabilir. Akdeniz diyeti haricinde, hipertansiyona yardımcı olmak için tasarlanmış DASH diyeti ve daha iyi beyin sağlığını için geliştirilmiş MIND diyeti de dahil olmak üzere başka diyetler de vardır. DSÖ şu anda bu diyetlerin hiçbirini desteklememektedir, ancak dikkate alınmaya değerdir. İlginçtir, DSÖ vitamin ve diğer takviyeleri de önermez. Beyninizi doğru besleyin. Diyetinizi meyveler, sebzeler, baklagiller, kuru yemişler ve kepekli tahıllar etrafında oluşturun. İşlenmiş şekere dikkat edin ve yağları ve tuzu izleyin. Kırmızı eti ve özellikle işlenmiş ürünleri sınırlayın.