Daha iyi bir beyin sağlığı için 7 yöntem

Yaşlandıkça bilişsel gerileme riskini azaltmak için herhangi bir şey yapılabilir mi? Yoksa yaşlanma sürecinin insafına mı kaldık? Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu soruları kapsamlı bir çalışmada ele aldı. Çalışma bulguları, bunama risklerini ortadan kaldırmak isteyen ileri yaştakileri büyük ölçüde ilgilendirecektir. Ayrıca onları seven ve önemseyen herkes için de yararlı olacaktır. DSÖ şu soruyu sordu: "Normal biliş veya hafif bilişsel bozukluğu olan yetişkinler için çeşitli müdahaleler normal bakımdan daha mı etkili yoksa bilişsel gerileme ve/veya bunama riskini azaltmada bir etkisi yok mu?" Bu önemli bir soru, çünkü DSÖ dünya çapında yaklaşık 50 milyon insanın bunama ile yaşadığını bildiriyor. Cenevre'de yapılan bir çalışmada DSÖ, hafıza ve düşünme kaybını yavaşlatmak veya önlemekle ilgili 7 kilit alan belirledi. İşte daha iyi beyin sağlığı için 7 yöntem: