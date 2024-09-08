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Yaşam
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Daha dikkatli bakın! Sanat eseri değil biber

2024-09-08 20:12:21
Daha dikkatli bakın! Sanat eseri değil biber

Gaziantep’te objektiflere yansıyan biberler adeta tablodan fırlamış gibi bir manzara oluşturdu.

#1
Foto - Daha dikkatli bakın! Sanat eseri değil biber

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 26 bin dekar alanda üretilen biberler, depremzede mevsimlik işçilerin ellerinde lezzet buluyor.

#2
Foto - Daha dikkatli bakın! Sanat eseri değil biber

Türkiye'nin kırmızı pul biber üretiminin önemli kısmının yapıldığı İslahiye'de 26 bin dekar alanda üretilen kırmızı biberler, sabahın erken saatlerinde toplanarak traktörlerle işleme tesislerine getiriliyor.

#3
Foto - Daha dikkatli bakın! Sanat eseri değil biber

Burada çalışan mevsimlik işçilerin çoğunluğu depremi yaşamış, yakınlarından kayıplar veren ailelerden oluşuyor.

#4
Foto - Daha dikkatli bakın! Sanat eseri değil biber

Yüreklerindeki acıları dinmeyen işçiler, güneşin kavurucu sıcağı altında acılı ellerle gün boyu çalışarak, biberin, yemeklere lezzet veren pul bibere dönüşmesine büyük emek veriyor.

#5
Foto - Daha dikkatli bakın! Sanat eseri değil biber

Yoğun mesai harcayan işçiler, ilk olarak biberi saplarından ayırıyor. Ardından makineden geçirilen biberler, güneşlenmesi için büyük alanlara seriliyor.

#6
Foto - Daha dikkatli bakın! Sanat eseri değil biber

Yaklaşık 3 gün kavurucu sıcaklıkta bekletilen biberler, son kez makineden geçirildikten sonra pul bibere dönüşüyor. İşçilerden Besra Talay, depremde birçok akrabasının hayatını kaybettiğini söyledi.

#7
Foto - Daha dikkatli bakın! Sanat eseri değil biber

Güneşin ve biberin acı oluşunun işlerini çok zorlaştırdığını belirten Talay, şunları kaydetti: "Sabahın erken saatlerinden güneş batana kadar çalışıyoruz. Ellerimiz yanıyor, belimiz ağrıyor ama bu bizim geçim kaynağımız. Depremin bizim üzerimizde çok büyük etkisi oldu. Hala korkudan yatamıyoruz. Benim kızım enkaz altıda kaldı, zor çıkardık. Çok akrabamız depremde hayatını kaybetti ama her şeye rağmen emek veriyoruz. Acılarımızı bıraktık ve çalışıyoruz. Depremde önce çok fazla işçi vardı burada ama ölen oldu, sağ kalanların çoğu da gitti buralardan."

#8
Foto - Daha dikkatli bakın! Sanat eseri değil biber

İşçilerden 54 yaşındaki Semin Tentek de günlük 200 kilogram biber temizlediğini ifade etti. Depremin acısını unutmanın imkansız olduğunu kaydeden Tentek, sözlerini şöyle sürdürdü: "İş yapıyoruz ama hala içimiz yanıyor çünkü hayatını kaybedenlerimiz oldu. Allah bir daha yaşatmasın. Hala toparlanamadık, çok zormuş gerçekten. Depremden sonra her biri bir yere dağıldı. Kimsenin evi barkı kalmadı. O yüzden çok az işçi var. Her şeye rağmen hayat devam ediyor. Çalışmak zorundayız. Pul bibere gerçekten çok emek veriyoruz. " Mevsimlik işçilerden Zeliha Tatbak ise evin geçimine katkıda bulunmak için mayıs ayıdan itibaren günlük tarım işlerinde çalıştığını aktardı. En zorunun pul biber işinde çalışmak olduğunu anlatan Tatbak "Ellerimiz çok yanıyor. Eldiven takıyoruz ama fayda etmiyor. Depremden dolayı her yıl işçi sayısı azalıyor. Depremde kimi öldü, kimi yaralandı. Milletin malı da gitti canı da gitti. " ifadesini kullandı.

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