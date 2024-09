Daha dikkatli bakın! Sanat eseri değil biber

İşçilerden 54 yaşındaki Semin Tentek de günlük 200 kilogram biber temizlediğini ifade etti. Depremin acısını unutmanın imkansız olduğunu kaydeden Tentek, sözlerini şöyle sürdürdü: "İş yapıyoruz ama hala içimiz yanıyor çünkü hayatını kaybedenlerimiz oldu. Allah bir daha yaşatmasın. Hala toparlanamadık, çok zormuş gerçekten. Depremden sonra her biri bir yere dağıldı. Kimsenin evi barkı kalmadı. O yüzden çok az işçi var. Her şeye rağmen hayat devam ediyor. Çalışmak zorundayız. Pul bibere gerçekten çok emek veriyoruz. " Mevsimlik işçilerden Zeliha Tatbak ise evin geçimine katkıda bulunmak için mayıs ayıdan itibaren günlük tarım işlerinde çalıştığını aktardı. En zorunun pul biber işinde çalışmak olduğunu anlatan Tatbak "Ellerimiz çok yanıyor. Eldiven takıyoruz ama fayda etmiyor. Depremden dolayı her yıl işçi sayısı azalıyor. Depremde kimi öldü, kimi yaralandı. Milletin malı da gitti canı da gitti. " ifadesini kullandı.