Daha 3 yıl önce açılmıştı! Yetersiz yağış ve kuraklık kurutma noktasına getirdi
IHA Giriş Tarihi:

Daha 3 yıl önce açılmıştı! Yetersiz yağış ve kuraklık kurutma noktasına getirdi

Eskişehir'de henüz 3 yıl önce sulama için açılan Gündüzler Barajı, kuraklık ve yetersiz yağış nedeniyle kuruma noktasına geldi.

Eskişehir'de 3 yıl önce tarımsal sulama için açılan Gündüzler Barajı'nda su seviyesi; yağışın olmaması, bilinçsiz ekim ve su kullanımı nedeniyle ciddi biçimde düşerken, su birikmesi için kapaklar kapatıldı.

Tepebaşı ilçesine 2022 yılında inşaatı biten 8,3 milyon metreküp depolama hacmine sahip Gündüzler Barajı dron ile havadan görüntülendi. Temelden 65 metre yüksekliğe sahip barajın tutuğu suyun oldukça azaldığı görülüyor.

72 bin dekar zirai arazinin suya sağlamak için inşa edilen Gündüzler Barajı'nın 2025 yılında belli bir döneminde çiftçiye su sağlayabildi. Bölgede çiftçilik yapan Hüseyin Fırat Ekmen'in iddiasına göre 2025 yılında yarım dönem tarıma su verebilen baraj daha sonra su yetersizliği nedeniyle kapaklarını kapattı. Su bitmesinde en büyük etkenler olarak ise yağmurun az yağması ve çiftçinin çok su isteyen ürünleri ekmesi olarak gösteriliyor.

"2025 yılında sadece yarım dönem sulama yapılabildi" Konuyla alakalı konuşan çiftçi Hüseyin Fırat Ekmen, "Barajın yapımı 2022 yılında tamamlandı ve 2023 yılında faaliyete geçerek sulama yapılmaya başlandı. Ancak 2024 yılında, fotoğraflarda da gördüğünüz gibi barajın suyu tamamen bitti. 2025 yılında sadece yarım dönem sulama yapılabildi, sonrasında ise su yetersizliği nedeniyle süreç durdu. Hepimizin mahsulü tarlada yarım kaldı.

Bölgemizde sulama, mahsul dönemi yarıyı biraz geçtikten sonra başlayabildi. Çiftçilerimiz genel olarak mısır, ayçiçeği ve pancar gibi su isteği yüksek ürünler ektiği için barajdaki suyumuz çok çabuk tükendi. Üstelik 7 ay boyunca bölgeye bir damla bile yağmur yağmadı; bu kuraklık susuzluğun en büyük göstergesidir. Şu anki tabloda barajın tekrar dolması biraz zor görünüyor. İnşallah yağışlar bol olur da barajımız yeniden dolar; ancak şu ana kadar yeterli yağış düşmediği için su seviyesinde bir artış olmadı" dedi.

