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Dağın eteklerinde üretiyor! Kilosu 2 bin 500 TL! Tam bir şifa deposu! Avrupa'ya bile ihraç ediyor

2023-10-23 14:03:39
Dağın eteklerinde üretiyor! Kilosu 2 bin 500 TL! Tam bir şifa deposu! Avrupa'ya bile ihraç ediyor

3 bin rakımlı Mereto Dağı'nın eteklerinde tamamen doğal şekilde üretim yapan İrfan Malgir, der derde deva olan besinin kilosunu 2 bin 500 TL'den sattığını belirterek, Avrupa'ya da ihracat yaptığını söyledi. İşte detaylar... Batman'ın Sason ilçesinde bulunan 3 bin rakımlı Mereto Dağı'nın eteklerinde coğrafi işaret olarak tescillenen Sason balı üretiliyor. Bahar ayının gelmesiyle beraber kovanların dağın eteklerine çıkarılmasıyla Sason balının üretim süreci başlıyor.

#1
Foto - Dağın eteklerinde üretiyor! Kilosu 2 bin 500 TL! Tam bir şifa deposu! Avrupa'ya bile ihraç ediyor

Yüksek rakımlarda binlerce çiçekten beslenen arılar, herhangi bir şeker desteği sağlanmadan bal üretiyor. Tamamen doğal şekilde elde edilen bal, hasat zamanında hem yurt içinden hem de yurt dışından 2 bin TL ile 2 bin 500 TL arasında alıcı buluyor. Üretilen balın Avrupa'ya kadar gittiğini belirten bal üreticisi İrfan Malgir, şunları söyledi: "Burada yıllardır babalarımızdan, dedelerimizden kalma unutulmaya yüz tutmuş kara kovanı canlandırmaya çalışıyoruz. Bu bal, genelde hastalara gitmektedir ve şifa olarak satılmaktadır. Herhangi bir katkı maddesi kullanılmamaktadır. Bu bal Türkiye'nin birçok iline, hatta Avrupa'ya dahi gittiği oluyor. Aromasıyla, kıvamıyla, rengiyle ve kokusuyla çok kaliteli ve benzeri bulunmaz bir bal."

#2
Foto - Dağın eteklerinde üretiyor! Kilosu 2 bin 500 TL! Tam bir şifa deposu! Avrupa'ya bile ihraç ediyor

Bu sene mahsulün düşük olduğunu dile getiren İrfan Malgir, şu bilgileri paylaştı: "Kara kovanların hasadı birkaç güne başlayacak, soğuk havaları bekliyoruz. Kilosu 2 bin ila 2 bin 500 lira arasında satılmaktadır. Mevsim şartlarına bağlı olarak kimi dönemlerde 10 bin ton da çıkarılır, kimi dönemlerde de 1000 tonu da bulabilir. Bu seneki mahsulümüz hava şartlarından dolayı çok düşük. Arıları kurtarmaya çalışacağız. Birkaç güne balları alacağız ve göndereceğiz. Ondan sonra arı bakımına geçeceğiz ve seneye tekrar bal üreteceğiz. Bu şekilde devam edeceğiz."

#3
Foto - Dağın eteklerinde üretiyor! Kilosu 2 bin 500 TL! Tam bir şifa deposu! Avrupa'ya bile ihraç ediyor

Arıların bal üretimi için çok fazla bitki türünün olduğunu belirten İrfan Malgir, şöyle konuştu: "Burada polen olarak çeşit çok. Bal nektarı olarak da kekik, geven, sütleğen, topuz dikeni, deve dikeni ve ballı baba gibi, kara çalı dediğimiz kara diken gibi birçok endemik bitki türüyle beslenir. Bin bir çiçekle besleniyor. Polenle beraber beslenince hem aroması hem de kalitesi çok artıyor. 5 kilometrelik bir alanı tarayıp içinde beslenme yapabiliyor. Arılar zorlanırsa bu sayı 7 kilometreyi de bulabiliyor. 7 kilometreye kadar uçuş menzili var."

#4
Foto - Dağın eteklerinde üretiyor! Kilosu 2 bin 500 TL! Tam bir şifa deposu! Avrupa'ya bile ihraç ediyor

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