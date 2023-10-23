2023-10-23 14:03:39 Dağın eteklerinde üretiyor! Kilosu 2 bin 500 TL! Tam bir şifa deposu! Avrupa'ya bile ihraç ediyor
3 bin rakımlı Mereto Dağı'nın eteklerinde tamamen doğal şekilde üretim yapan İrfan Malgir, der derde deva olan besinin kilosunu 2 bin 500 TL'den sattığını belirterek, Avrupa'ya da ihracat yaptığını söyledi. İşte detaylar... Batman'ın Sason ilçesinde bulunan 3 bin rakımlı Mereto Dağı'nın eteklerinde coğrafi işaret olarak tescillenen Sason balı üretiliyor. Bahar ayının gelmesiyle beraber kovanların dağın eteklerine çıkarılmasıyla Sason balının üretim süreci başlıyor.