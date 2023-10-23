Dağın eteklerinde üretiyor! Kilosu 2 bin 500 TL! Tam bir şifa deposu! Avrupa'ya bile ihraç ediyor

Yüksek rakımlarda binlerce çiçekten beslenen arılar, herhangi bir şeker desteği sağlanmadan bal üretiyor. Tamamen doğal şekilde elde edilen bal, hasat zamanında hem yurt içinden hem de yurt dışından 2 bin TL ile 2 bin 500 TL arasında alıcı buluyor. Üretilen balın Avrupa'ya kadar gittiğini belirten bal üreticisi İrfan Malgir, şunları söyledi: "Burada yıllardır babalarımızdan, dedelerimizden kalma unutulmaya yüz tutmuş kara kovanı canlandırmaya çalışıyoruz. Bu bal, genelde hastalara gitmektedir ve şifa olarak satılmaktadır. Herhangi bir katkı maddesi kullanılmamaktadır. Bu bal Türkiye'nin birçok iline, hatta Avrupa'ya dahi gittiği oluyor. Aromasıyla, kıvamıyla, rengiyle ve kokusuyla çok kaliteli ve benzeri bulunmaz bir bal."