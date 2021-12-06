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Dünya
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Dağda hazine buldu! Yarısı kendisine verildi

2021-12-06 14:22:00
Dağda hazine buldu! Yarısı kendisine verildi

Fransız dağcının bulduğu dev hazine dünya gündemine tam anlamıyla oturdu.

#1
Foto - Zümrütler, yakutlar, safirler ve daha bir sürü değerli, paha biçilmez taş... Fransız bir Dağcı İtalya-Fransa sınırında yer alan Mont Blanc dağına tırmandığında göreni büyüleyen bir hazineyle karşılaştı. Bir kutunun içinde bulunan değerli taşlardan oluşan bu Hazine onlarca yıldır el değmeden adeta keşfedilmeyi bekliyordu.

Zümrütler, yakutlar, safirler ve daha bir sürü değerli, paha biçilmez taş... Fransız bir Dağcı İtalya-Fransa sınırında yer alan Mont Blanc dağına tırmandığında göreni büyüleyen bir hazineyle karşılaştı. Bir kutunun içinde bulunan değerli taşlardan oluşan bu Hazine onlarca yıldır el değmeden adeta keşfedilmeyi bekliyordu.

#2
Foto - Adı açıklanmayan dağcı 2013 yılında yaptığı bir tırmanış sırasında rastladığı bir kutuyu açınca hayatının şokunu yaşadı. Neredeyse yarım yüzyıl önce düşen bir Hindistan uçağının enkazında bulunduğu düşünülen kutuyu olması gerektiği gibi Fransız polisine teslim eden adamın bu dürüstlüğü hazinenin yarısının kendisine verilmesiyle ödüllendirildi.

Adı açıklanmayan dağcı 2013 yılında yaptığı bir tırmanış sırasında rastladığı bir kutuyu açınca hayatının şokunu yaşadı. Neredeyse yarım yüzyıl önce düşen bir Hindistan uçağının enkazında bulunduğu düşünülen kutuyu olması gerektiği gibi Fransız polisine teslim eden adamın bu dürüstlüğü hazinenin yarısının kendisine verilmesiyle ödüllendirildi.

#3
Foto - Değerli taşların Hindistan'da olduğu düşünülen sahibine ulaşılmaya çalışılsa da sonuç alınamayınca bu değerli servetin yarısı keşfi yapan dağcıya diğer yarısı da Chamonix bölgesinin yerel yetkililerine teslim edildi.

Değerli taşların Hindistan'da olduğu düşünülen sahibine ulaşılmaya çalışılsa da sonuç alınamayınca bu değerli servetin yarısı keşfi yapan dağcıya diğer yarısı da Chamonix bölgesinin yerel yetkililerine teslim edildi.

#4
Foto - Chamonix Belediye Başkanı Eric Fournier'in AFP'ye yaptığı açıklamaya göre değerli taşlar her biri 150 bin euroluk iki parçaya ayrıldı. Hindistan Havayolları'na ait iki uçak, biri 1950'de diğeri de 1966'da olmak üzere Mont Blanc'a çarparak düşmüştü. 1950'deki kazada 48 kişi hayatını kaybederken 1966'daki kazada ise uçakta 117 kişi bulunuyordu. Yetkililer bulunan hazinenin 1966'da dağa çarparak düşen, Mumbai'den New York'a giden uçakta olduğunu düşünüyor. Uçağın düştüğü tarihten bu yana dağda hem ölen kişilerin cesetlerinin kalıntıları hem de bagajlardan parçalar keşfedilmeye devam ediliyor.

Chamonix Belediye Başkanı Eric Fournier'in AFP'ye yaptığı açıklamaya göre değerli taşlar her biri 150 bin euroluk iki parçaya ayrıldı. Hindistan Havayolları'na ait iki uçak, biri 1950'de diğeri de 1966'da olmak üzere Mont Blanc'a çarparak düşmüştü. 1950'deki kazada 48 kişi hayatını kaybederken 1966'daki kazada ise uçakta 117 kişi bulunuyordu. Yetkililer bulunan hazinenin 1966'da dağa çarparak düşen, Mumbai'den New York'a giden uçakta olduğunu düşünüyor. Uçağın düştüğü tarihten bu yana dağda hem ölen kişilerin cesetlerinin kalıntıları hem de bagajlardan parçalar keşfedilmeye devam ediliyor.

#5
Foto - 1966'da düşen uçağın enkazından 2012 yılında bulunanlar arasında Hindistan'dan ABD'ye yollanmış bir diplomatik mektup, gazeteler ve kişisel mektuplar da var. Hindistan'ın nükleer programının babası olarak bilinen fizikçi Homi J Bhabha da 1966 yılında düşen uçakta ölen isimler arasındaydı.

1966'da düşen uçağın enkazından 2012 yılında bulunanlar arasında Hindistan'dan ABD'ye yollanmış bir diplomatik mektup, gazeteler ve kişisel mektuplar da var. Hindistan'ın nükleer programının babası olarak bilinen fizikçi Homi J Bhabha da 1966 yılında düşen uçakta ölen isimler arasındaydı.

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