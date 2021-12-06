Dağda hazine buldu! Yarısı kendisine verildi

Chamonix Belediye Başkanı Eric Fournier'in AFP'ye yaptığı açıklamaya göre değerli taşlar her biri 150 bin euroluk iki parçaya ayrıldı. Hindistan Havayolları'na ait iki uçak, biri 1950'de diğeri de 1966'da olmak üzere Mont Blanc'a çarparak düşmüştü. 1950'deki kazada 48 kişi hayatını kaybederken 1966'daki kazada ise uçakta 117 kişi bulunuyordu. Yetkililer bulunan hazinenin 1966'da dağa çarparak düşen, Mumbai'den New York'a giden uçakta olduğunu düşünüyor. Uçağın düştüğü tarihten bu yana dağda hem ölen kişilerin cesetlerinin kalıntıları hem de bagajlardan parçalar keşfedilmeye devam ediliyor.