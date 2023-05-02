Dağda gezerken şaşkına döndü

Dronu görünce kaçtılar, genç bir sürü olduğunu tespit edebildim. Dron görünce ilk başta meraklı bir şekilde baktılar ve daha sonra kaçmaya başladılar. Sonra bir tanesi sürüden ayrıldı. Genç olduğu için daha fazla ayrılmasın diye peşinden gitmek istemedim. Görüntü alırken yanımda oğlum da vardı. Kendisi lise öğrencisi ve ekoloji bölümünde okumak istiyor. Oğluma da ayrı bir tecrübe oldu. Doğa çeşitliliği ve hayvanlara merakı var” ifadelerini kullandı.