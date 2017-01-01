Dağ ve Börü yapımcısından Göktürk üçlemesi geliyor
Dağ serisiyle adından söz ettiren Alper Çağlar, son olarak çektiği Börü sonrası yeni projesi olacak olan Göktürk üçlemesini duyurdu.
Sinemada son olarak Dağ II ile 2016 yılının en çok izlenen filmine imza atan, yakın dönemde çektiği Börü dizisinin finalini de bu yıl içerisinde sinemada yapacak olan Alper Çağlar, yeni projesini açıkladı.
Projesinin Göktürk üçlemesi olacağını belirten Çağlar, alanında uzman bir danışman kadrosuyla birlikte Türk tarihi ve mitolojisinden olay, karakter ve motiflerin temel olacağı filmlerin planlanmış vizyon tarihlerini de paylaştı.
Üçlemenin birinci halkası İlk Göktürk'ün 2019, ikinci film Kırk Göktürk'ün 2022 ve serinin finali olan Son Göktürk'ün 2025 yılında gösterime girmesini planlanıyor.
Çağlar projenin detaylı bir prodüksiyon gerektirmesinden ve üçlemeyi aceleye getirmek istemediğinden vizyon tarihlerinde ufak değişikliklerin olabileceğinden de bahsediyor.