2020-05-13 15:54:33 D vitamini nedir? D vitamini eksikliğinde ne olur? D vitamini hangi besinlerde bulunur?
Koronavirüs aşı çalışmaları devam ederken merkez haline gelen ABD’de yeni yapılan araştırmada D vitamini eksikliği sonucunda koronavirüs ölümlerinin daha sık olduğu ortaya çıktı. Vatandaşlar bağışıklık sistemini güçlü tutmak için uzmanları dinlerken diğer yandan da D vitaminini araştırmaya başladı. D vitamini nedir? D vitamini eksikliği sonucu ne olur? D vitamini olan yiyecekler hangileridir? D vitamini hangi besinlerde var? Sorularının cevabı araştırılmaya başlandı.