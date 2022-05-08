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Sağlık
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D vitamini eksikliğini gösteren 9 işaret

2022-05-08 04:45:09
D vitamini eksikliğini gösteren 9 işaret

Sağlık açısından önemli olan D vitamini, eksiliğinde birçok farklı sağlık sorununa neden olabiliyor. İşte günlük D vitamini ihtiyacı ve eksikliğinin 9 işareti. D vitamini, kemik ve kas dokusunun kalitesinde ve bağışıklık sisteminde önemli bir rol oynar. D vitamini vücudun düzgün çalışması için gereklidir. Ana işlevi, kandaki kalsiyum ve fosfor konsantrasyonlarını arttırmaktır. Kanda yeterli düzeyde bulunması dokuların, özellikle kemik, kıkırdak ve dişlerin sağlıklı kalması, etkili kas kasılması, iyi sinir iletimi, yeterli pıhtılaşma hormonal düzenleme, bağışıklık sistemi hücre farklılaşması ve aktivitesi ve belirli cilt hücrelerinin farklılaşması için gereklidir.

#1
Foto - Günlük D vitamini ihtiyacı güneşlenme ve gıdalar yoluyla karşılanabilir. Sabahın sonunda veya öğleden sonra 15 ila 20 dakika güneşlenme vücudunuzun günlük yeterli D vitamini alımını sağlar.

Günlük D vitamini ihtiyacı güneşlenme ve gıdalar yoluyla karşılanabilir. Sabahın sonunda veya öğleden sonra 15 ila 20 dakika güneşlenme vücudunuzun günlük yeterli D vitamini alımını sağlar.

#2
Foto - D vitamini açısından zengin sardalye, somon ve uskumru gibi yağlı balıklar, mantarlar, süt ürünleri, yumurta sarısı, bitter çikolata, tereyağı ve karaciğer gibi besinleri tüketerek de D vitamini alabilirsiniz.

D vitamini açısından zengin sardalye, somon ve uskumru gibi yağlı balıklar, mantarlar, süt ürünleri, yumurta sarısı, bitter çikolata, tereyağı ve karaciğer gibi besinleri tüketerek de D vitamini alabilirsiniz.

#3
Foto - Vücudunuzun yeterince D vitamini almasını sağlamak için yıl boyunca haftada iki porsiyon yağlı balık tüketmeniz tavsiye edilir.

Vücudunuzun yeterince D vitamini almasını sağlamak için yıl boyunca haftada iki porsiyon yağlı balık tüketmeniz tavsiye edilir.

#4
Foto - Günlük D vitamini ihtiyacı D vitamini ihtiyacı yetişkinler için günde 15 mikrogramdır (mcg). 1 yaş altı bebeklerde 10 mcg/gün, 1-10 yaş arası çocuklarda 15 mcg/gün, 11-17 yaş arası çocuklarda 15 mcg/gün, hamilelerde 15 mcg/gün ve emziren kadınlarda 15 mcg/gün D vitamini alımı önerilmektedir. D vitamini eksikliğini gösteren 9 belirti D vitamini kemikler, kaslar ve aynı zamanda genel sağlık için çok önemlidir. Bu nedenle eksikliğinde yorgunluk, kramplar ve baş dönmesi gibi birçok farklı sağlık sorunu ortaya çıkabilir. İşte D vitamini eksikliğinizi gösteren 9 belirti:

Günlük D vitamini ihtiyacı D vitamini ihtiyacı yetişkinler için günde 15 mikrogramdır (mcg). 1 yaş altı bebeklerde 10 mcg/gün, 1-10 yaş arası çocuklarda 15 mcg/gün, 11-17 yaş arası çocuklarda 15 mcg/gün, hamilelerde 15 mcg/gün ve emziren kadınlarda 15 mcg/gün D vitamini alımı önerilmektedir. D vitamini eksikliğini gösteren 9 belirti D vitamini kemikler, kaslar ve aynı zamanda genel sağlık için çok önemlidir. Bu nedenle eksikliğinde yorgunluk, kramplar ve baş dönmesi gibi birçok farklı sağlık sorunu ortaya çıkabilir. İşte D vitamini eksikliğinizi gösteren 9 belirti:

#5
Foto - 1. Eklem ağrısı ve kas krampları D vitamini eksikliğinin sadece kemikleri etkilediğine inanılmaktadır, ancak bu yanlıştır. D vitamini eksikliği, özellikle yaşlılarda kas güçsüzlüğüne neden olur. Daha az D vitamini, kaslarda daha az enerji üretimi anlamına gelir. Bu nedenle eklemlerde kramp veya ağrıya neden olabilir. Bu kas zayıflıkları yaşlılarda daha da önemlidir. Bu nedenle daha sık düşerler ve daha kolay kırıklar yaşayabilirler. Şiddetli D vitamini eksikliği ayrıca inflamatuar miyopati denilen duruma da neden olur. Bunlar belde hissettiğimiz keskin ağrılardır. Sürekli kas ağrısı çekiyorsanız bunun sebeplerinden biri D vitamini eksikliği olabilir.

1. Eklem ağrısı ve kas krampları D vitamini eksikliğinin sadece kemikleri etkilediğine inanılmaktadır, ancak bu yanlıştır. D vitamini eksikliği, özellikle yaşlılarda kas güçsüzlüğüne neden olur. Daha az D vitamini, kaslarda daha az enerji üretimi anlamına gelir. Bu nedenle eklemlerde kramp veya ağrıya neden olabilir. Bu kas zayıflıkları yaşlılarda daha da önemlidir. Bu nedenle daha sık düşerler ve daha kolay kırıklar yaşayabilirler. Şiddetli D vitamini eksikliği ayrıca inflamatuar miyopati denilen duruma da neden olur. Bunlar belde hissettiğimiz keskin ağrılardır. Sürekli kas ağrısı çekiyorsanız bunun sebeplerinden biri D vitamini eksikliği olabilir.

#6
Foto - 2. Sebepsiz yorgunluk D vitamininin yorgunlukla savaşırken bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinmektedir. Halsiz hissediyorsanız, bunun nedeni D vitamini eksikliği olabilir. Çalışmalar, yorgunluğun D vitamini eksikliği ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Uyku kaliteniz bozulur, uykuya dalmak daha uzun sürer ve uyku daha kısa sürer. Yeterince uyusanız bile, d vitamini eksikliği nedeniyle yorgun hissetmeye devam edersiniz.

2. Sebepsiz yorgunluk D vitamininin yorgunlukla savaşırken bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinmektedir. Halsiz hissediyorsanız, bunun nedeni D vitamini eksikliği olabilir. Çalışmalar, yorgunluğun D vitamini eksikliği ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Uyku kaliteniz bozulur, uykuya dalmak daha uzun sürer ve uyku daha kısa sürer. Yeterince uyusanız bile, d vitamini eksikliği nedeniyle yorgun hissetmeye devam edersiniz.

#7
Foto - 3. Depresyon Bazı araştırmalar, depresif insanlar ile D vitamini eksikliği arasında bir ilişki olduğunu gösteriyor. D vitamini, dopamin ve serotonin sentezleyen nöronları korur. Bu 2 doğal bileşik, kendinizi daha iyi hissetmenizi ve yüksek ruh haline sahip olmanızı sağlar. Yani bu 2 madde uygun şekilde salgılanmazsa, depresyon riskleri daha fazladır. Araştırmalar, depresyonu olan kişilerin ortalama D vitamini düzeylerinin daha düşük olduğunu gösteriyor.

3. Depresyon Bazı araştırmalar, depresif insanlar ile D vitamini eksikliği arasında bir ilişki olduğunu gösteriyor. D vitamini, dopamin ve serotonin sentezleyen nöronları korur. Bu 2 doğal bileşik, kendinizi daha iyi hissetmenizi ve yüksek ruh haline sahip olmanızı sağlar. Yani bu 2 madde uygun şekilde salgılanmazsa, depresyon riskleri daha fazladır. Araştırmalar, depresyonu olan kişilerin ortalama D vitamini düzeylerinin daha düşük olduğunu gösteriyor.

#8
Foto - 4. Kemik ağrısı ve kırılganlık Kalsiyum vücut için çok önemlidir ve kemiklerin yapımı için bir tür malzeme görevi görür. D vitamini kalsiyumun emilimi ve kullanımı için gereklidir. Bu nedenle, D vitamini eksikliği ne derece şiddetliyse, kemik hastalıkları riski o kadar artar. Bu hastalıklar osteopeni, osteomalazi, osteoporoz ve raşitizm olabilir. Kemikler kırılgan hale gelir, deforme olabilir ve özellikle yaşlılarda düşme riski daha fazladır. Sabahları eklemler biraz sert, hatta çok ağrılı olabilir.

4. Kemik ağrısı ve kırılganlık Kalsiyum vücut için çok önemlidir ve kemiklerin yapımı için bir tür malzeme görevi görür. D vitamini kalsiyumun emilimi ve kullanımı için gereklidir. Bu nedenle, D vitamini eksikliği ne derece şiddetliyse, kemik hastalıkları riski o kadar artar. Bu hastalıklar osteopeni, osteomalazi, osteoporoz ve raşitizm olabilir. Kemikler kırılgan hale gelir, deforme olabilir ve özellikle yaşlılarda düşme riski daha fazladır. Sabahları eklemler biraz sert, hatta çok ağrılı olabilir.

#9
Foto - 5. Erektil disfonksiyon Birçok farklı çok şey erektil disfonksiyona neden olabilir. Çalışmalar, şiddetli ereksiyon problemlerinin D vitamini eksikliği ile bağlantılı olabileceğini ortaya koymaktadır.

5. Erektil disfonksiyon Birçok farklı çok şey erektil disfonksiyona neden olabilir. Çalışmalar, şiddetli ereksiyon problemlerinin D vitamini eksikliği ile bağlantılı olabileceğini ortaya koymaktadır.

#10
Foto - 6. Kilo alımı D vitamini eksikliği vücudu insülini daha az düzenlemeye zorlar. Bu durum daha fazla şeker yeme arzusu ve bu nedenle kaçınılmaz olarak kilo alımına yol açar. Birçok çalışma, D vitamini eksikliği ile obezite arasındaki bağlantıyı göstermektedir. Aşırı kilolu insanlar genellikle çok düşük D vitamini seviyelerine sahiptir. Bu eksikliği gidermek tek başına sorunu çözmez, ancak yine de vücut yağını kaybetmeye yardımcı olur.

6. Kilo alımı D vitamini eksikliği vücudu insülini daha az düzenlemeye zorlar. Bu durum daha fazla şeker yeme arzusu ve bu nedenle kaçınılmaz olarak kilo alımına yol açar. Birçok çalışma, D vitamini eksikliği ile obezite arasındaki bağlantıyı göstermektedir. Aşırı kilolu insanlar genellikle çok düşük D vitamini seviyelerine sahiptir. Bu eksikliği gidermek tek başına sorunu çözmez, ancak yine de vücut yağını kaybetmeye yardımcı olur.

#11
Foto - 7. Zayıf bağışıklık D vitamini eksikliği genellikle bağışıklık sistemini zayıflatır. Soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara yakalanma riski artar. Genel sağlık seviyesi azalır ve vücut sürekli hasta olma eğilimindedir, çünkü mikroplara karşı daha savunmasızdır. D vitamini almak, örneğin grip durumunda daha hızlı iyileşmenizi sağlar.

7. Zayıf bağışıklık D vitamini eksikliği genellikle bağışıklık sistemini zayıflatır. Soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara yakalanma riski artar. Genel sağlık seviyesi azalır ve vücut sürekli hasta olma eğilimindedir, çünkü mikroplara karşı daha savunmasızdır. D vitamini almak, örneğin grip durumunda daha hızlı iyileşmenizi sağlar.

#12
Foto - 8. Saç dökülmesi Saç dökülmesinin pek çok nedeni olabilir. D vitamini eksikliği de bunlardan biridir. Birkaç araştırmaya göre, alopesi yaşayan insanlar genellikle D vitamini eksikliğine sahiptir. D vitamini eksikliğinde saç kökleri zayıflar ve saçlar artık uzamaz. Bir çalışma ayrıca D vitamini eksikliğinin kafa derisindeki sebum seviyelerini arttırdığını göstermiştir. Ve bu gerçek bir kısır döngüye dönüşür. Çünkü saç ne kadar yağlıysa o kadar çok yıkar, kurutur ve düzleştiririz. Bu nedenle saçlar zayıflar ve sonunda dökülür.

8. Saç dökülmesi Saç dökülmesinin pek çok nedeni olabilir. D vitamini eksikliği de bunlardan biridir. Birkaç araştırmaya göre, alopesi yaşayan insanlar genellikle D vitamini eksikliğine sahiptir. D vitamini eksikliğinde saç kökleri zayıflar ve saçlar artık uzamaz. Bir çalışma ayrıca D vitamini eksikliğinin kafa derisindeki sebum seviyelerini arttırdığını göstermiştir. Ve bu gerçek bir kısır döngüye dönüşür. Çünkü saç ne kadar yağlıysa o kadar çok yıkar, kurutur ve düzleştiririz. Bu nedenle saçlar zayıflar ve sonunda dökülür.

#13
Foto - 9. Cilt sorunları D vitamini sağlıklı cildin korunmasına ve yara iyileşmesine yardımcı olur ve koruyucu cilt bariyerinin düzgün gelişmesini sağlar. D vitamini eksikliğide ise birçok cilt hastalığı ortaya çıkabilir. Örneğin egzama, sedef hastalığı veya vitiligo D vitamini eksikliğinden etkilenir.

9. Cilt sorunları D vitamini sağlıklı cildin korunmasına ve yara iyileşmesine yardımcı olur ve koruyucu cilt bariyerinin düzgün gelişmesini sağlar. D vitamini eksikliğide ise birçok cilt hastalığı ortaya çıkabilir. Örneğin egzama, sedef hastalığı veya vitiligo D vitamini eksikliğinden etkilenir.

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