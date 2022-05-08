2022-05-08 04:45:09 D vitamini eksikliğini gösteren 9 işaret
Sağlık açısından önemli olan D vitamini, eksiliğinde birçok farklı sağlık sorununa neden olabiliyor. İşte günlük D vitamini ihtiyacı ve eksikliğinin 9 işareti. D vitamini, kemik ve kas dokusunun kalitesinde ve bağışıklık sisteminde önemli bir rol oynar. D vitamini vücudun düzgün çalışması için gereklidir. Ana işlevi, kandaki kalsiyum ve fosfor konsantrasyonlarını arttırmaktır. Kanda yeterli düzeyde bulunması dokuların, özellikle kemik, kıkırdak ve dişlerin sağlıklı kalması, etkili kas kasılması, iyi sinir iletimi, yeterli pıhtılaşma hormonal düzenleme, bağışıklık sistemi hücre farklılaşması ve aktivitesi ve belirli cilt hücrelerinin farklılaşması için gereklidir.