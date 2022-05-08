D vitamini eksikliğini gösteren 9 işaret

1. Eklem ağrısı ve kas krampları D vitamini eksikliğinin sadece kemikleri etkilediğine inanılmaktadır, ancak bu yanlıştır. D vitamini eksikliği, özellikle yaşlılarda kas güçsüzlüğüne neden olur. Daha az D vitamini, kaslarda daha az enerji üretimi anlamına gelir. Bu nedenle eklemlerde kramp veya ağrıya neden olabilir. Bu kas zayıflıkları yaşlılarda daha da önemlidir. Bu nedenle daha sık düşerler ve daha kolay kırıklar yaşayabilirler. Şiddetli D vitamini eksikliği ayrıca inflamatuar miyopati denilen duruma da neden olur. Bunlar belde hissettiğimiz keskin ağrılardır. Sürekli kas ağrısı çekiyorsanız bunun sebeplerinden biri D vitamini eksikliği olabilir.