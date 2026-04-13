Yeniakit Publisher
İran'dan ABD yorumu: Santimler kalmıştı
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

İran'dan ABD yorumu: Santimler kalmıştı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yapılan görüşmeler sırasında tarafların anlaşmaya çok yaklaştığını ancak müzakerelerin sonuçsuz kaldığını belirtti.

Arakçi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada İran’ın savaşın sona erdirilmesi amacıyla ABD ile görüşmelere “iyi niyetle” katıldığını belirtti.

“İran, savaşı sona erdirmek için ABD ile iyi niyetle müzakere etti” diyen Arakçi, tarafların anlaşmaya “birkaç santim” mesafede olduğunu ifade etti.

Ancak bu aşamada ABD tarafının tutumunun değiştiğini öne süren Arakçi, “maksimalist talepler, sürekli değişen şartlar ve abluka” ile karşılaştıklarını söyledi.

İslamabad’da hafta sonu gerçekleştirilen görüşmeler, ABD ile İran arasında son yılların en kapsamlı doğrudan diplomatik temaslarından biri olarak görülüyordu.

Yaklaşık 21 saat süren görüşmeler, tarafların nükleer program, yaptırımlar ve Hürmüz Boğazı’nın statüsü gibi konularda anlaşamaması nedeniyle sonuçsuz kaldı.

