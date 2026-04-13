120 yıllık dev iflas etti: Türkiye'nin başına talih kuşu kondu
Haber Merkezi

120 yıllık dev iflas etti: Türkiye'nin başına talih kuşu kondu

Dünyaca ünlü jant üreticisi Moveero'ya iflas yöneticilerinin atanması sonrası sektör temsilcileri söz konusu gelişmenin Türkiye'ye yarayacağını düşünüyor

Tekreferans'ta yer alan habere göre, Caterpillar, JCB gibi iş makinelerinin devlerine üretim yapan İngiliz jant üreticisi Moveero’nun finansal krize girmesi, dünya otomotiv endüstrisinde şok etkisi yaratırken, küçülen Avrupa pazarında satışları daralan Türk jant firmalarına fırsat doğdu.

Merkezi ABD’de bulunan 120 yıllık İngiliz jant firmasının üretimi ve yaklaşık 250 çalışan istihdamı tehlikeye girerken, dev firmanın küresel müşterilerinin tedarik için yeni üreticilere yönelmesi, Ege Bölgesi’ndeki jant üreticilerini de harekete geçirdi.

Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşından dolayı daralan Avrupa otomotiv pazarında müşteri kaybeden ve üretimi azaltmak zorunda kalan Ege’deki jant firmaları, İngiliz Moveero’nun düştüğü krizi Avrupa satışlarında fırsatı çevirmek isterken yeni siparişler almaya başladıkları ifade edildi.

Merkezi ABD’de olan İngiliz jant firması, tarım ve inşaatta kullanılan arazi araçları için jant, tekerlek ve göbek üretiyor. Firmanın sahibi Alman öze sermaye fonunun iflas yöneticilerini çağırmasının ardından kapanma riskiyle karşı karşıya kalan jant devine geçtiğimiz mart sonunda iflas yöneticileri atandı. Firmanın kurtarılması için çeşitli yöntemler üzerinde duruluyor.

Türkiye’nin ön büyük jant üreticileri Manisa, İzmir ve Aydın bölgesinde yoğunlaşmış durumda. Binek otomobiller için alüminyum jant üreten CMS’nin Ege Serbest Bölgesi, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi ve Pınarbaşı’nda dört fabrikası ve 9 milyon adetlik üretim kapasitesi var.

Cevher Jant’ın iki üretim tesisi ve 2,5 milyon adet kapasitesi, Maxion Grubu ile İnci Holding kuruluşu Maxion İnci ve Maxion Jantaş Grubu’nun Manisa’da 5 fabrikası ve 13 milyon adet alüminyum ve çelik jant üretim kapasitesi bulunuyor.

İş makineleri, askeri araçlara ve ağır vasıtalara yönelik üretim yapan Aydın Umurlu Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Jantsa’nın üretim kapasitesi 2,8 milyon adete ulaşırken, Manisa’da faaliyet gösteren Döktaş ile Atik ailesine ait Elit Jant da çelik alüminyum sektörünün önde gelen firmaları arasında yer alıyor.

