Cumhurbaşkanlığı düzenledi! Görüntüler New York'tan

İletişim Başkanlığının desteğiyle gerçekleştirilen yürüyüşün bu yılki temasının "Ay Yıldızla Yüzüncü Yıla" olarak belirlendiğini kaydeden Altun, "Türk Günü Yürüyüşü gibi etkinlikler de Amerika'daki Türk varlığının yanı sıra birlik ve beraberliğimizin, dayanışma ve bağlılığımızın bir göstergesi oluyor. Ayrıca bu etkinliklerin, içinde yaşadığınız Amerikan toplumuna ülkemizin zenginliklerini tanıtan, milletimizin sesini ulaştıran bir fonksiyonu da bulunuyor." diye konuştu. Altun, "New York caddelerinin, Manhattan sokaklarının bugün bir kez daha ay yıldızlı bayraklarımızla kırmızı beyaza büründüğünü görmekten büyük mutluluk ve iftihar duyuyoruz." dedi. Fahrettin Altun, New York Başkonsolosluğu, Washington Büyükelçiliği, Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu başta olmak üzere yürüyüşün düzenlenmesine katkı sağlayan tüm dernek ve kuruluşlara teşekkür etti.