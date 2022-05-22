Cumhurbaşkanlığı düzenledi! Görüntüler New York'tan

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bu yıl 39'uncusu düzenlenen yürüyüşte Türk-Amerikan halkına hitap ettiği video mesajında, "Türkiye başta olmak üzere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan dahil Türk dünyasından binlerce kişinin katıldığı bu yürüyüşün gelenekselleşmesi bizim için son dereceli anlamlı ve değerli." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını katılımcılara ileten Altun, "Vatanımızdan uzakta yaşadığımız yerlerde, ülkemizin sesini, kültürünü, değerlerini yaşatmak ve yansıtmak gerçekten çok kıymetli. Biz ana vatanıyla bağını koparmayan, güçlü bağlarını devam ettiren Türk-Amerikan toplumunun her bir mensubunu, milletimizin bir temsilcisi ve adeta 'vatandaş diplomat' olarak telakki ediyoruz." ifadelerini kullandı. Altun, Amerika'daki Türklerin sivil toplum ve siyaset hayatında daha etkin rol almasını her zaman desteklediklerini belirtti.