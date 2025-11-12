“Cumhurbaşkanına suikast”tan tutuklanmıştı! AK Parti’ye yakın Furkan Bölükbaşı’nın ifadesi ortaya çıktı

2007 yılından bu yana AK Parti içerisinde gönüllü olarak faaliyetlerde bulunduğunu söyleyen Bölükbaşı, şunları söyledi: "17/25 Aralık ve 15 Temmuz hain darbe girişimlerinde tereddütsüz bir şekilde Cumhurbaşkanımızın yanında yer aldım. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Vatan Emniyet ve İBB önünde üzerime mermiler yağarken darbecilerle fiziksel olarak mücadele ettim. Bu çizgim hiç değişmedi. Hatta çok yakın zaman önce bir tanesi 30 Ağustos resepsiyonu olmak üzere sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesine davet edildim. Ayrıca annem Fatma Köse 2007-2009 yılları arasında Ak Parti Kırıkkale Kadın Kolları İl Başkan Yardımcılığı,2009-2014 yılları arasında ise Ak Parti Ankara İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı, 2014 den günümüze kadar ise AK Parti Ankara İl Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır ve görevine devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Partisi olan AK Parti'nin siyasi mücadelesi içerisinde büyüdüm. Buralarda bulundum. Geçmişten bu yana çizgimin net olmasından ötürü yani Cumhurbaşkanımızı savunduğumdan ötürü bana yönelen birçok eylemle alakalı çeşitli savcılıklara on binlerce hakaret, tehdit ve iftira suçları kapsamında suç duyurularında bulundum.