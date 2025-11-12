  • İSTANBUL
Gündem
Yeniakit Publisher
"Cumhurbaşkanına suikast"tan tutuklanmıştı! AK Parti’ye yakın Furkan Bölükbaşı’nın ifadesi ortaya çıktı

Giriş Tarihi:
“Cumhurbaşkanına suikast”tan tutuklanmıştı! AK Parti’ye yakın Furkan Bölükbaşı’nın ifadesi ortaya çıktı

Cumhurbaşkanına suikast suçlamasıyla tutuklanan AK Parti’ye yakın isim Furkan Bölükbaşı, ifadesinde dikkat çeken bir savunmada bulundu.

#1
Foto - "Cumhurbaşkanına suikast"tan tutuklanmıştı! AK Parti’ye yakın Furkan Bölükbaşı’nın ifadesi ortaya çıktı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Furkan Bölükbaşı’nın sosyal medya platformunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yaptığı paylaşıma ilişkin, 'Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı' suçundan re'sen soruşturma başlattı. Gözaltına alınan Furkan Bölükbaşı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmesinin ardından tutuklandı. Bölükbaşı'nın ifadesi şu şekilde: "Siber suçların tespit ettiği araştırma raporunda yer alan ekran görüntüsündeki tespit saati 17.15 tir oysa savcılığın tespit ettiği ekran görüntüsünün saati ise 15.17'dir. Bu anlamda araştırma raporundaki tespit hatalıdır. Yine siber suçların araştırma raporunda bahse konu ekran görüntüsünün saati 17.15 olarak belirtilmesine rağmen bu ekran görüntüsü birçok kez siber suçların tespit ettiği saatten önce birçok X kullanıcısı tarafından paylaşılmıştır. Bu iki durum arasında yaklaşık 2 saat bulunmaktadır.

#2
Foto - "Cumhurbaşkanına suikast"tan tutuklanmıştı! AK Parti’ye yakın Furkan Bölükbaşı’nın ifadesi ortaya çıktı

Bahse konu mecranın niteliği gereği bir paylaşım yapılmadan önce ekran görüntüsü alınarak bu paylaşım yapılamaz. Savcılığın tespit ettiği ekran görüntüsünde bir 'Omerdumgiriz' isimli bir kullanıcının paylaşımının alıntılandığı görülmektedir. Ancak siber suçların tespitinde böyle bir alıntılama bulunmamaktadır. Ayrıca yine savcılığın tespit ettiği ekran görüntüsünde diğer bütün X paylaşımlarında olduğu gibi görüntülenme sayısı görülmektedir. Ancak siber suçların araştırma raporunda bu hususta bulunmamaktadır. Yine siber suçlar tarafından yapılan tespite ait url adresinin bir tarayıcıya girildiği zaman 'burada görecek bir şey yok. Henüz...' şeklinde ibare ile karşılaşılmaktadır. Oysa eğer bu urlye bağlı bir paylaşım yapılmış olsaydı tarayıcıya bu url girildiği taktirde ya paylaşımın kendisi görüntülenirdi yada silinme durumunda "bu gönderi silindi " uyarısı belirirdi. Bu nedenlerden ötürü siber suçların tespitine katılmıyorum. Ve bu tespitin sonradan üretilmiş olduğunu düşünüyorum."

#3
Foto - "Cumhurbaşkanına suikast"tan tutuklanmıştı! AK Parti’ye yakın Furkan Bölükbaşı’nın ifadesi ortaya çıktı

2007 yılından bu yana AK Parti içerisinde gönüllü olarak faaliyetlerde bulunduğunu söyleyen Bölükbaşı, şunları söyledi: "17/25 Aralık ve 15 Temmuz hain darbe girişimlerinde tereddütsüz bir şekilde Cumhurbaşkanımızın yanında yer aldım. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Vatan Emniyet ve İBB önünde üzerime mermiler yağarken darbecilerle fiziksel olarak mücadele ettim. Bu çizgim hiç değişmedi. Hatta çok yakın zaman önce bir tanesi 30 Ağustos resepsiyonu olmak üzere sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesine davet edildim. Ayrıca annem Fatma Köse 2007-2009 yılları arasında Ak Parti Kırıkkale Kadın Kolları İl Başkan Yardımcılığı,2009-2014 yılları arasında ise Ak Parti Ankara İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı, 2014 den günümüze kadar ise AK Parti Ankara İl Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır ve görevine devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Partisi olan AK Parti'nin siyasi mücadelesi içerisinde büyüdüm. Buralarda bulundum. Geçmişten bu yana çizgimin net olmasından ötürü yani Cumhurbaşkanımızı savunduğumdan ötürü bana yönelen birçok eylemle alakalı çeşitli savcılıklara on binlerce hakaret, tehdit ve iftira suçları kapsamında suç duyurularında bulundum.

#4
Foto - "Cumhurbaşkanına suikast"tan tutuklanmıştı! AK Parti’ye yakın Furkan Bölükbaşı’nın ifadesi ortaya çıktı

Bu geçmişimin göz önüne alınarak değerlendirme yapılmasını talep ediyorum. Kesinlikle böyle bir paylaşım yapmadım. Bununla anılmak ve böyle bir iddiayla muhatap olmak dahi beni üzer ve utanç duygusuna sürükler. Ayrıca savcılığın tespit ettiği ve soruşturmaya konu ekran görüntüsünün paylaşıldığı hesap olan Muhbir isimli X hesabının kurulduğu günden bu yana Cumhurbaşkanımıza hakaret ve iftira içerikli paylaşımları mevcuttur, hatta bu hesabın yöneticileri bu eylemlerinden dolayı adli süreçlerde çeşitli cezalar da aldılar. Bu ve bunun gibi sayfaların sanki Cumhurbaşkanımızın hakkını ve hukukunu savunuyormuş gibi paylaşım yapmaları ve bu paylaşımlarında beni hedef göstermeleri de soruşturmada geçen ekran görüntüsünün kurmaca olduğunu ispat etmektedir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen sosyal medya kullanıcısı Furkan Bölükbaşı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik bir paylaşımı alıntılayarak, "Menderes'in sonunu Kemalizme yaptığı şirinlikler getirmişti. İnşallah Müslümanların mevcut iktidarı da aynı akıbete uğramadan kendine çeki düzen verir" yazmıştı.

