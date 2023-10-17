Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan enflasyon mesajı! İşçi ve emeklileri ezdirmeyeceğiz

İstihdamımız 2023 yılı ikinci çeyreğinde tarihi yüksek seviyelere ulaşmıştır. Net 220 bin istihdam artışı sağlanmıştır. 2023 yılı genelinde ekonomideki canlılığın sürmesi ile yıl sonu itibarıyla yıllık artışın 900 bin kişi olması işsizlik oranının yüzde 10.1’e gerilemesi, 2024 yılında ise işsizlik oranının yüzde 10.3 seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir. 2022 yılında 224-2 milyar dolarla program hedefimize yaklaşan ihracatımız küresel büyümedeki yavaşlama beklentilerinin yanı sıra 2023 yılında da tarihi rekorlar kırmaya devam etmektedir. Yıllıklandırılmış ihracatımız eylül ayı itibarıyla 253 milyar doları aşmıştır. 2024 yılı için 267 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz. İhracat pazarlarını çeşitlendirme yönünde adımlar atacak, çalışmalarımızı aktif bir şekilde sürdüreceğiz. Turizm sektörümüzün olumlu performansı ile seyahat gelirlerimizin 2023 sonunda 49 milyar dolara, 2024 yılında 52.5 milyar dolara ulaşarak yeni rekorlar kaydetmesini bekliyoruz. İthalat artış ivmesinin zayıflaması, turizm gelirlerinde güçlü görünüm, küresel enerji fiyatlarında ani yükseliş olmayacağı beklentisi ile cari işlemler dengesinde önümüzdeki dönemde iyileşme öngörülmektedir. Cari açığımızın en önemli sebeplerinden biri olan enerjide ithalat bağımlılığını azaltmak, arz güvenliğini sağlama amacıyla attığımız adımların, yeşil dönüşümü gerçekleştirme kararlılığımızın cari denge üzerindeki olumlu etkilerini daha belirgin bir şekilde göreceğiz.