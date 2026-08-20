Bakan Bolat'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: 42 yıllık terör belası sona erdi

'KÜTAHYA'NIN İHRACATI 1 MİLYAR DOLARI AŞACAK' Kütahya'nın ekonomik performansına ilişkin rakamlar da paylaşan Bolat, kentin 2002 yılında 46 milyon dolar olan ihracatının, geçen yıl 975 milyon dolara ulaştığını söyledi. Bolat, "Kütahya'nın ihracatı 1 milyar dolar sınırına dayandı. Geçen sene 975 milyon dolardı, bu yıl 1 milyar doları aşacak, buna yürekten inanıyoruz. Bu şu anlama geliyor, ithalatı 253 milyon dolar. Kütahya, bir ithalat yapıyor, 4 ihracat yapıyor. Ülkemizin dış ticaret dengesine ve döviz varlığına olumlu katkıda bulunan bir şehrimiz. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak Kütahya'daki bu çalışmaları destekliyoruz. Eximbank ihracat kredisi ve sigorta desteklerinden Kütahya'da faydalanıyor. 2025 yılında toplamda 82 milyon dolar Eximbank finans desteği sağlandı. Bu yılda ilk 7 ayda 62 milyon dolar sağlandı. Aynı zamanda Ticaret Bakanlığı'nın ihracat hibe desteklerinden Kütahya'mız geçen yıl 104 milyon lira aldı, bu yıl da ilk 7 ayda 60 milyon lirayı geçti. Ne kadar çok ihracat yaparsa bizim bakanlığımızın ihracat destekleri ardına kadar açık" diye konuştu.