Bakan Bolat'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: 42 yıllık terör belası sona erdi

'ZORLUKLARIN ÇOĞU GİTTİ, AZI KALDI' Bakan Bolat, "42 yıllık terör belası sona erdirildi, terör örgütü pes ettirildi ve dağıtılma noktasına getirildi. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge projesi çerçeve kanunu da çıkarıldı, milli birlik ve kardeşlik pekiştiriliyor. Böylesine dış şartların ve iç şartların zorluklarla olduğu bir dönemde, biz elhamdülillah zoru severiz ve zorluklarda daha çok çalışarak halkımız ve ülkemiz için bu esenlik tablosunu meydana getirdik. Sıkıntılar var, kesinlikle, olması normal. Kimisi finansman noktasında ve toplumsal kesimlerimiz arasında, devraldığımız 2002 tablosuna göre, çok iyi bir noktaya taşıdık. Ama içerde yaşadığımız deprem felaketi ve yüksek enflasyonla mücadele edip, onu 75-80’lerden yüzde 30’a düşürmeyi de başardık. İnşallah arkadaşlar, zorlukların çoğu gitti, azı kaldı" dedi. Bakan Bolat, AK Parti'nin ardından Kütahya Ticaret İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Zafer Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde gerçekleştirilen Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı'na katılan Bolat, Kütahya’nın tarihi ve ekonomik potansiyeline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.