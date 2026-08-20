  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kilosu geçen sezon 650 bin TL’ydi! Dünyanın en pahalı baharatında ekim başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan kadınlardan Fatiha istedi: Balıkesir yeniden sahiplerinin eline geçecek 122 yıldır ayakta! İçinden çıkan tarih görenleri şaşırtıyor Kocaeli'de dehşete düşüren olay! Denizde 2'si kadın 3 ceset bulundu Bakan Bolat'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: 42 yıllık terör belası sona erdi Yolda aynasına poşet takılı bir araç görürseniz hemen polisi arayın! Fenerbahçe'den Arda Güler sürprizi
Gündem
9
Yeniakit Publisher
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadınlardan Fatiha istedi: Balıkesir yeniden sahiplerinin eline geçecek

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan kadınlardan Fatiha istedi: Balıkesir yeniden sahiplerinin eline geçecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Balıkesir Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen "Kadın Buluşması"na katılanlara telefonla seslendi. Erdoğan, kadınlardan Eski AK Parti Kocaeli Milletvekili ve eski AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı için birer Fatiha okumalarını isteyerek “Balıkesir'den geleceğe yönelik yeni sinyaller bekliyorum. Kararlı bir çalışmayla, inşallah Balıkesir yeniden sahiplerinin eline geçecek" dedi.

#1
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan kadınlardan Fatiha istedi: Balıkesir yeniden sahiplerinin eline geçecek

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Salih Tozan Kültür Merkezi'ndeki "Kadın Buluşması"nda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondaki kadınlara telefon aracılığıyla şöyle seslendi:

#2
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan kadınlardan Fatiha istedi: Balıkesir yeniden sahiplerinin eline geçecek

"Balıkesirli hanım kardeşlerime selam, saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Kadınlarımız için geleceğe çok çok güçlü bir selam, sevgi göndermesi diliyorum. Bu vesileyle de özellikle ebediyete uğurladığımız kardeşimiz Azize Sibel Gönül'e (Eski AK Parti Kocaeli Milletvekili ve eski AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı) de hep birlikte birer Fatiha okuyalım diyorum. Kadın kollarında hizmetleri olan Azize Sibel Gönül kardeşimize, inşallah Rabb'im bizleri ahirette haşru cem eylesin. Bu vesileyle de Balıkesir'den tabii geleceğe yönelik yeni sinyaller bekliyorum. Balıkesir'in inşallah yeniden bu emaneti sahiplenmesi lazım. Gerek kadın kollarıyla gerek gençlik kollarıyla gerekse ana kademeyle inşallah Balıkesir'in yeniden bir dönüşümü sağlayacağına inanıyorum. Hepinizi bu vesileyle Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Kararlı bir çalışmayla, inşallah Balıkesir yeniden sahiplerinin eline geçecek."

#3
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan kadınlardan Fatiha istedi: Balıkesir yeniden sahiplerinin eline geçecek

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan da yaptığı konuşmada, birlikte üretip birlikte büyüdüklerini ve birlikte Türkiye'yi geleceğe taşıdıklarını söyledi. Canla başla, ilk günkü heyecanla hep beraber çalıştıklarını ifade eden Ercan, "25 yılda 100 yıllık belki 200 yıllık icraatlar yaptık. Balıkesir'imiz dahil olmak üzere 81 ilimizde, Türkiye'nin her bir yanında inanılmaz icraatlar yaptık. Hamdolsun, ne kadar şükretsek azdır ve her yönden Türkiye'yi güçlendirdik." dedi. Ercan, Türkiye'nin etrafının ateş çemberi içinde olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

#4
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan kadınlardan Fatiha istedi: Balıkesir yeniden sahiplerinin eline geçecek

"Güneyimizde ayrı savaş var. Kanayan yaramız var orada, Gazze'miz var. Diğer tarafta kuzeyde savaş devam ediyor, Rusya-Ukrayna Savaşı. Bir tarafta İran, bir tarafta Yunanistan... Dolayısıyla ateş çemberinin içindeyiz. Hamdolsun ülkemizin geleceğinden bahsediyoruz, evlatlarımızın yarınlarından bahsediyoruz. Evlatlarımıza daha güzel yarınlar bırakabilmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz diyoruz ve hamdolsun daha da ileriye daha da müreffeh Türkiye için her adımı atma gayretindeyiz. Bugün bu savaş ortamında biz barıştan bahsedebiliyorsak hele ki artık, terörsüz Türkiye'den bahsedebiliyorsak bu sizlerin emekleriyle oldu."

#5
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan kadınlardan Fatiha istedi: Balıkesir yeniden sahiplerinin eline geçecek

Kapı kapı gezerek AK Parti'nin icraatlarını anlatacaklarını belirten Ercan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz seferle sorumluyuz. Bizler sefere talibiz, zaferi Rabb'im nasip eder inşallah diye bir yandan dualarımızı ediyoruz. Sizler öyle hulusi kalp ile bu seferlerinizi yaptınız, öyle hulusi kalp ile o kapıları çaldınız ki hamdolsun AK Parti'miz Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 25 yıldır kesintisiz iktidarda."

#6
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan kadınlardan Fatiha istedi: Balıkesir yeniden sahiplerinin eline geçecek

Ercan, 20-25 yıl önce her gün şehit haberlerinin geldiğini ve herkesin içinin yandığını dile getirerek, şunları kaydetti: "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kararlı dirayeti ve tabii ki Cumhur İttifakı'mızın da ortaklığıyla Sayın Cumhurbaşkanı'mız 'Bu terör bitecek.' dedi. Elhamdülillah, o terör bitti artık. Hamdolsun artık, böyle şehit haberleri almıyoruz, almayacağız da bundan sonra fakat biz bunları yaparken şehit ailelerimizi, gazilerimizi de hiçbir zaman incitmeden yapacağız elbette ki. Onlar bizim baş tacımız. Onlar bu vatan için bu millet için canını vermiş neferler. Onun için bir yandan tabii ki onları rahatsız edecek hiçbir şeye imza atmayız ve Meclis'imizden geçirmiş olduğumuz çerçeve yasada da asla ve asla şehitlerimizin ruhunu incitecek bir şey yapılmamıştır. Bundan sonra terörden bahsetmeyeceğiz inşallah."

#7
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan kadınlardan Fatiha istedi: Balıkesir yeniden sahiplerinin eline geçecek

Tuğba Işık Ercan, program öncesi kültür merkezinin önünde 20 ilçeden gelen kadınların kurduğu stantları ziyaret etti. Ercan, bu program öncesinde Gömeç ilçesindeki bir zeytinyağı fabrikasını ziyaret etti. Ardından geçen günlerde orman yangını çıkan Kumgedik Mahallesi'ne giden Ercan, vatandaşlarla bir araya gelerek bir süre sohbet etti, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

#8
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan kadınlardan Fatiha istedi: Balıkesir yeniden sahiplerinin eline geçecek

Ercan'a programlarında, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey ve İsmail Ok, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, AK Parti Balıkesir Kadın Kolları Başkanı Münevver Gözhan, AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Bilal Dönmez, AK Parti Gömeç İlçe Başkanı Aytekin Öz, Gömeç Kadın Kolları Başkanı Berna Katrancı, Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Demir, MHP Gömeç İlçe Başkanı Kazım Arslan da eşlik etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kirli çamaşırları ortaya dökülen İmamoğlu çirkefleşti: Alçak adam!
Gündem

Kirli çamaşırları ortaya dökülen İmamoğlu çirkefleşti: Alçak adam!

İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 53’ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 67’nci duruşmasında dikkat çeken anlar yaşand..
Kadın teröristlerle dayanışma için saçını ören hemşire meslekten atıldığını duyurdu
Gündem

Kadın teröristlerle dayanışma için saçını ören hemşire meslekten atıldığını duyurdu

Suriye'de öldürülen bir kadın teröristin kesilen saçlarının sosyal medyada paylaşılması üzerine kadın teröristlere destek için DEM Parti'nin..
DEM Parti, 4 belediye başkanını görevden uzaklaştırdı!
Gündem

DEM Parti, 4 belediye başkanını görevden uzaklaştırdı!

Diyarbakır’da DEM Parti’li 3 belediyenin dört eşbaşkanı hakkında 1 aylık geçici uzaklaştırma kararı verildiği açıklandı.
Can pazarı! Otobüsle kamyon kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda ölü var
Dünya

Can pazarı! Otobüsle kamyon kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda ölü var

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da otobüsle kamyon kafa kafaya çarpıştı. Adeta can pazarının yaşandığı korkunç kazada, 23 kişi hayatını kaybet..
Saç dökülmesine bitkisel çözümler: Makul bir çözüm mümkün! Yumurta akı ve safran bileşenler içeriyor
Kadın - Aile

Saç dökülmesine bitkisel çözümler: Makul bir çözüm mümkün! Yumurta akı ve safran bileşenler içeriyor

Saç dökülmesine karşılık bu çözümler dışında en makul ve ilk adım, dökülmenin nedenini bulmaktır. Şikâyet edenler ister kadın ister erkek ol..
DEM’li isim Kuytulculara da sahip çıktı! Gergerlioğlu her daim şerrin arkasında
Gündem

DEM’li isim Kuytulculara da sahip çıktı! Gergerlioğlu her daim şerrin arkasında

15 Temmuz kanlı darbe girişiminde 252 vatandaşımızı şehit edenlerin "sivil imamı" Kemal Batmaz’ı aklamak için sosyal medyada algı peşinde ko..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23