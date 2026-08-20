Cumhurbaşkanı Erdoğan kadınlardan Fatiha istedi: Balıkesir yeniden sahiplerinin eline geçecek

Ercan, 20-25 yıl önce her gün şehit haberlerinin geldiğini ve herkesin içinin yandığını dile getirerek, şunları kaydetti: "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kararlı dirayeti ve tabii ki Cumhur İttifakı'mızın da ortaklığıyla Sayın Cumhurbaşkanı'mız 'Bu terör bitecek.' dedi. Elhamdülillah, o terör bitti artık. Hamdolsun artık, böyle şehit haberleri almıyoruz, almayacağız da bundan sonra fakat biz bunları yaparken şehit ailelerimizi, gazilerimizi de hiçbir zaman incitmeden yapacağız elbette ki. Onlar bizim baş tacımız. Onlar bu vatan için bu millet için canını vermiş neferler. Onun için bir yandan tabii ki onları rahatsız edecek hiçbir şeye imza atmayız ve Meclis'imizden geçirmiş olduğumuz çerçeve yasada da asla ve asla şehitlerimizin ruhunu incitecek bir şey yapılmamıştır. Bundan sonra terörden bahsetmeyeceğiz inşallah."