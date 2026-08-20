Cumhurbaşkanı Erdoğan kadınlardan Fatiha istedi: Balıkesir yeniden sahiplerinin eline geçecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Balıkesir Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen "Kadın Buluşması"na katılanlara telefonla seslendi. Erdoğan, kadınlardan Eski AK Parti Kocaeli Milletvekili ve eski AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı için birer Fatiha okumalarını isteyerek “Balıkesir'den geleceğe yönelik yeni sinyaller bekliyorum. Kararlı bir çalışmayla, inşallah Balıkesir yeniden sahiplerinin eline geçecek" dedi.