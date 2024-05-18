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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu: Kamu çalışanlarına destek geliyor!

2024-05-18 07:05:31
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu: Kamu çalışanlarına destek geliyor!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında personel servislerin kaldırılmasına ilişkin "Şu an devam eden servisler süresi doluncaya kadar devam edecek. Toplu taşıma konusunda kamu çalışanlarına destek sunulacak" diye konuştu. Enflasyonda tek haneli rakam için 2026 yılını işaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Merkez Bankası'nın rezervlerindeki artışa dikkat çekti.

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Foto - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu: Kamu çalışanlarına destek geliyor!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Enflasyonda düşüş için tarih veren Yılmaz, kamuda tasarruf adımlarının olası yansımalarını değerlendirdi.

#2
Foto - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu: Kamu çalışanlarına destek geliyor!

Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Esas kriterimiz yerli araç kullanılsın. Tabii ki zorunlu haller dışında. Zırhlı araç kullanması gerekiyor diyelim bir makamın yurt içinde de onun üretimi yok. Dolayısıyla o devam etmek zorunda. Kurumun araç havuzu olsun, ihtiyaç duyan oradan hizmeti alması yönünde tasarrufumuz var. Makam aracı tahsisi sürecek. Makam araçları kanuni sınırlara çekilecek. Kamu idareleri eski araçları elden çıkarıp, yeni yerli araçlarla daha verimli şekilde yola devam etsin.

#3
Foto - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu: Kamu çalışanlarına destek geliyor!

TASARRUF MEMUR ALIMINA NASIL ETKİ EDECEK? Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil, bir sınır getiriliyor. Ne kadar eksildiyse o kadar istihdam yapılacak. Bunu aşmamak istiyoruz. Kamuda 5 milyonun üzerinde çalışan var. Bir de personel harcamları tek seferlik değil, sürekli harcamayı gerektiren hususlar. Kamu hizmetlerini aksatmadan belli bir dönem için böyle bir sınır getirdik. Günün ihtiyacına göre planlama yapılmış olunacak. Şu an devam eden servisler süresi doluncaya kadar devam edecek. Toplu taşıma konusunda kamu çalışanlara destek sunulacak.

#4
Foto - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu: Kamu çalışanlarına destek geliyor!

"GENEL BİR SINIR KOYMA KARARI ALDIK" Aslında bizim yıllardır genel bir uygulamamız var. Kaç sayıda yönetim kurulu üyeliğiniz olursa olsun sadece bir yerden ücret alma hakkı vermiştik biz. Maaşı dışında bir yerden alma. Bazı istisnaları vardı. Kamuoyunda bu konuyla ilgili bir tepki oluştu. Adaletsizlik duygusu oluşturdu. Genel bir sınır koyma kararı aldık.

#5
Foto - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu: Kamu çalışanlarına destek geliyor!

"TOPLU ETKİYİ EYLÜL AYINDA GÖRMÜŞ OLACAKSINIZ" Eylül ayında orta vadeli programımızı güncelleyeceğiz. Orada bütçe açığı, cari denge, makro tahminlerimizle ilgili bütün tahminlerimiz güncellenmesi olacak o aşamada bu paket ve diğer izleyen çalışmalarımızın etkisini topluca görecek olacaksınız.

#6
Foto - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu: Kamu çalışanlarına destek geliyor!

"MERKEZ BANKASI REZERVLERİNDE ÇOK CİDDİ ARTIŞ OLDU" Bizim son 1 yıldır uyguladığımız politikalar TL'yi daha cazip hale getirici politikalar. Bir taraftan Merkez Bankamızın rezervlerinde çok ciddi artış oldu, diğer taraftan kurda da nispi olarak daha istikrarlı bir seyir var. Kurla ilgili şunu söylemek isterim Türkiye 2001'de yaşadığı ekonomik krizden sonra sabit kur rejiminden değişken kur rejimine geçti dolayısıyla bizim şu anda kurla ilgili hedefimiz ve tahminimiz yok.

#7
Foto - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu: Kamu çalışanlarına destek geliyor!

ENFLASYONDA TEK HANE HEDEFİ Bizim genel planımız bu yıl yüzde 38 civarında bitirmesi. Gelecek yıl yüzde 20'nin altına inen bir enflasyon. 2026 yılında ise tek haneli enflasyon. Orta vadeli programımızın yol haritası bu şekilde. Bunu laf olsun diye söylemiyoruz. Para politikası, maliyesi politikaları ve yapısal reformlar üzerine kurgulanmış programla bunu yapıyoruz."

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