2024-05-18 07:05:31 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu: Kamu çalışanlarına destek geliyor!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında personel servislerin kaldırılmasına ilişkin "Şu an devam eden servisler süresi doluncaya kadar devam edecek. Toplu taşıma konusunda kamu çalışanlarına destek sunulacak" diye konuştu. Enflasyonda tek haneli rakam için 2026 yılını işaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Merkez Bankası'nın rezervlerindeki artışa dikkat çekti.