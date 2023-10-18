2023-10-18 12:05:09 Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi! Ücretsiz oluyor! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Son dakika haberi... Cumhuriyetimizin 100. yılı coşkuyla kutlanırken gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına çevrilmiş durumda. Milyonlarca vatandaş '29 Ekim 2023 tarihinde toplu taşıma ücretsiz olacak mı? Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi?' sorusuna araştırırken Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! İstanbul, Ankara, İzmir toplu taşıma kararı ise Resmi Gazete yayımlandı. Yola çıkmadan önce hazırlığınızı yapın! İşte detaylar haberimizde...