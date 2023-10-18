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Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi! Ücretsiz oluyor! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

2023-10-18 12:05:09
Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi! Ücretsiz oluyor! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika haberi... Cumhuriyetimizin 100. yılı coşkuyla kutlanırken gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına çevrilmiş durumda. Milyonlarca vatandaş '29 Ekim 2023 tarihinde toplu taşıma ücretsiz olacak mı? Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi?' sorusuna araştırırken Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! İstanbul, Ankara, İzmir toplu taşıma kararı ise Resmi Gazete yayımlandı. Yola çıkmadan önce hazırlığınızı yapın! İşte detaylar haberimizde...

#1
Foto - Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi! Ücretsiz oluyor! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlanacak. Şimdiden hazırlıklara başlanırken gözler toplu taşımalara çevrilmiş durumda. Vatandaşlar '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda otobüs, metro, metrobüs, vapur, tramvay bedava mı olacak?' sorularını araştırırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan güzel haber geldi. İstanbul, Ankara, İzmir için kritik toplu taşıma kararı. Resmi Gazete'de yayımlandı! Bedava olarak binebileceksiniz. İşte detaylar haberimizde...

#2
Foto - Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi! Ücretsiz oluyor! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

29 Ekim 1923 yılında Türkiye'nin yönetim biçimi Cumhuriyet olarak belirlenmiş ve o tarihten itibaren coşkuyla kutlanmaya başlandı. Her sene kutlanılan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi milyonlarca vatandaş '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda otobüs, metro, metrobüs, vapur, tramvay bedava mı olacak? Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi olacak?' sorularını araştırmaya başladı. Beklenen haber geldi, Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeki haberi verdi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı...

#3
Foto - Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi! Ücretsiz oluyor! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu ücretsiz olarak hizmet verecek.

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