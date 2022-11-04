Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aşçısı, son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze namazına, Gülen'in ailesinin yanı sıra Bolu Valisi Erkan Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Cengizhan Başaran, daire amirleri, çalışma arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Namazın ardından konuşan Başaran, Gülen'e son görevlerini yerine getirmek için toplandıklarını söyledi. "Metin usta" diye hitap ettiği Gülen'in Cumhurbaşkanlığında çok sevildiğini aktaran Başaran, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, eşi hanımefendinin ve ailenin, taziye dileklerini iletmek istiyorum. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul'da NATO Sekreteri ile bir programı var. İnanıyorum ki o program olmasaydı o da bugün aramızda olmayı çok arzu ederdi." dedi.