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Hayat-Aktüel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aşçısı, son yolculuğuna uğurlandı

2022-11-04 16:10:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aşçısı, son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanlığı baş aşçılarından Metin Gülen'in cenazesi, Bolu'da toprağa verildi.

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Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aşçısı, son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemden beri aşçılığını yapan ve son olarak Huber Köşkü'nde görev yapan 53 yaşındaki Metin Gülen, bir süredir akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul'da vefat etti.

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Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aşçısı, son yolculuğuna uğurlandı

Gülen'in cenazesi, memleketi Bolu'ya getirildi. Merkeze bağlı Merkeşler köyünde cuma vakti kılınan namazın ardından Gülen'in cenazesi köy mezarlığında defnedildi.

#3
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aşçısı, son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze namazına, Gülen'in ailesinin yanı sıra Bolu Valisi Erkan Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Cengizhan Başaran, daire amirleri, çalışma arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Namazın ardından konuşan Başaran, Gülen'e son görevlerini yerine getirmek için toplandıklarını söyledi. "Metin usta" diye hitap ettiği Gülen'in Cumhurbaşkanlığında çok sevildiğini aktaran Başaran, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, eşi hanımefendinin ve ailenin, taziye dileklerini iletmek istiyorum. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul'da NATO Sekreteri ile bir programı var. İnanıyorum ki o program olmasaydı o da bugün aramızda olmayı çok arzu ederdi." dedi.

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Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aşçısı, son yolculuğuna uğurlandı

Başaran, Gülen'in çok iyi bir aşçı olduğuna değinerek, "Metin usta hepimizin damaklarında lezzet izi bırakmıştır. Sadece bizim değil, Türkiye'ye gelen devlet büyükleri, konukları, Cumhurbaşkanlığında çalışan herkes onun yemeklerinden tatmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, resmi programların yemeklerini Metin ustadan başka kimseye teslim etmezdi. 'Metin usta varsa problem yok.' diyordu." ifadelerini kullandı.

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